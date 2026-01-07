Ρούμπιο: «Έτσι θα πουλήσουμε το πετρέλαιο της Βενεζουέλας – Έχουμε ισχυρή επιρροή στην χώρα, σε 3 φάσεις η ανοικοδόμησή της»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι θα ακολουθήσουν «περισσότερες συμφωνίες» με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας και ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τρεις φάσεις για τη Βενεζουέλα: σταθεροποίηση, ανάκαμψη και μετάβαση. Το σχέδιο δεν θα κοστίσει τίποτα στους Αμερικανούς φορολογούμενους, είπε γιατί θα πληρωθεί με το πετρέλαιο της χώρας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους έπειτα από ενημέρωση όλων των γερουσιαστών που έκανε την Τετάρτη, ο Ρούμπιο είπε ότι ξεκινούν με τη σταθεροποίηση επειδή «δεν θέλουμε να βυθιστεί η χώρα στο χάος». Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση πιστεύει ότι έχει σημαντική επιρροή στην προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας, με επικεφαλής την Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Θα πουλήσουμε το πετρέλαιό της για την ανοικοδομήσουμε

Περιέγραψε τη συμφωνία για το πετρέλαιο ως μέρος της φάσης σταθεροποίησης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει να είναι σύντομα σε θέση να πουλήσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και να αποκομίσει έσοδα, τα οποία θα ελέγχονται από τις ΗΠΑ και θα «διανεμηθούν με τρόπο που θα ωφελήσει τον λαό της Βενεζουέλας».

«Ήδη βλέπουμε πρόοδο με τη νέα συμφωνία που έχει ανακοινωθεί, και θα ακολουθήσουν και άλλες συμφωνίες», είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τις επιπλέον συμφωνίες. Η φάση της «ανάκαμψης», είπε ο Ρούμπιο, «εξασφαλίζει ότι οι αμερικανικές, δυτικές και άλλες εταιρείες έχουν πρόσβαση στην αγορά της Βενεζουέλας με τρόπο δίκαιο».

«Ταυτόχρονα», θέλουν «να ξεκινήσουν τη διαδικασία συμφιλίωσης σε εθνικό επίπεδο εντός της Βενεζουέλας, ώστε οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης να αμνηστευθούν και να αποφυλακιστούν ή να επιστρέψουν στη χώρα και να αρχίσουν να ανοικοδομούν την κοινωνία των πολιτών», είπε.

Η τρίτη φάση θα είναι «μεταβατική».

«Τελικά, θα εξαρτηθεί από τον λαό της Βενεζουέλας να μεταμορφώσει τη χώρα του», σημείωσε ο Ρούμπιο. «Μερικά από αυτά τα στάδια θα αλληλεπικαλύπτονται. Το έχω περιγράψει αυτό στους (γερουσιαστές) με μεγάλη λεπτομέρεια. Θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες, αλλά αισθανόμαστε ότι προχωράμε εδώ με πολύ θετικό τρόπο», είπε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ιδιαίτερα την «τεράστια επιρροή» της Ουάσιγκτον στην προσωρινή ηγεσία της Βενεζουέλας, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν «τεράστιο έλεγχο» πάνω σε ό,τι «κάνουν και μπορούν να κάνουν», με τον μερικό αποκλεισμό των εξαγωγών πετρελαίου και τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο.

Όταν ρωτήθηκε για το πόσο θα διαρκέσει η εμπλοκή των ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι έχουν περάσει μόνο «τέσσερις μέρες από τότε που συνέβη αυτό». Πρόσθεσε ότι η μακροπρόθεσμη μεταμόρφωση της χώρας θα εξαρτηθεί τελικά από τον λαό της Βενεζουέλας.

Η απάντηση για την Δανία

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Αμερικανό ΥΠΕΞ για τα σχέδια των ΗΠΑ αναφορικάμε την Γροιλανδία, η οποία ανήκει στην Δανία. «Δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για τη Δανία ή για στρατιωτική επέμβαση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Είπε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με ηγέτες από τη Δανία την επόμενη εβδομάδα.

Όταν ρωτήθηκε πόσο θα κοστίσει στους φορολογούμενους η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο υπουργός Ρούμπιο απάντησε: «Δεν θα μας κοστίσει τίποτα».

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι οι σημερινοί προσωρινοί ηγέτες της Βενεζουέλας ζήτησαν από τις ΗΠΑ να συμπεριλάβουν το φορτίο πετρελαίου που κατασχέθηκε στα δύο πλοία «ως μέρος της συμφωνίας» – δηλαδή των τρεχουσών διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ σχετικά με τα έσοδα από το πετρέλαιο στη Βενεζουέλα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «πρόκειται να συνάψουν συμφωνία» για την αγορά δεκάδων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και την «πώλησή τους στην αγορά σε τιμές αγοράς». Είναι το πρώτο βήμα για να μπουν εκ νέου οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες στα τεράστια αποθέματα μαύρου χρυσού της Βενεζουέλας.

Ο ανώτατος διπλωμάτης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε επίσης την κατάσχεση δύο πετρελαιοφόρων σήμερα και δήλωσε ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας ήθελαν το πετρέλαιο από ένα από τα πλοία «να συμπεριληφθεί στη συμφωνία».

Οι διαφωνίες στην Γερουσία

«Κατανοούν ότι ο μόνος τρόπος για να μεταφέρουν πετρέλαιο, να αποκομίσουν έσοδα και να αποφύγουν την οικονομική κατάρρευση είναι να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο. Ο Ρούμπιο περιέγραψε τη συμφωνία ως αποτέλεσμα της «καραντίνας» που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο πετρέλαιο.

«Θα πάρουμε μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Θα το πουλήσουμε στην αγορά σε τιμές αγοράς, όχι με τις εκπτώσεις που έπαιρνε η Βενεζουέλα. Αυτά τα χρήματα θα διαχειριστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχουμε πώς θα διανεμηθούν, με τρόπο που θα ωφελεί τον λαό της Βενεζουέλας, όχι τη διαφθορά, όχι το καθεστώς», είπε. «Έχουμε ένα πλεονέκτημα έτσι για να προχωρήσουμε στην φάση της σταθεροποίησης», εξήγησε.

Οι γερουσιαστές των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων συμφώνησαν ότι ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παρουσίασαν σε μια απόρρητη ενημέρωση ένα λεπτομερές σχέδιο για τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ όσον αφορά τον έλεγχο του πετρελαίου στη Βενεζουέλα, αλλά υπήρξε διαφωνία μεταξύ των κομμάτων ως προς το αν το σχέδιο αυτό θα αποδώσει.

Ο Ρεπουμπλικανός Κέβιν Κράμερ, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι η ενημέρωση ήταν σαν ένα καλό «σενάριο ταινίας» και ότι οι επιχειρησιακές λεπτομέρειες που άκουσαν ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Είπε ότι δεν τον ενοχλεί το γεγονός ότι η επιτροπή του δεν ενημερώθηκε εκ των προτέρων, επειδή έπρεπε να παραμείνει μυστική.

Ο Λευκός Οίκος

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο ιδιωτικός τομέας δείχνει σημαντικό ενδιαφέρον για τη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για μια πιθανή συμφωνία με την προσωρινή κυβέρνηση της χώρας.

«Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Λέβιτ, σημειώνοντας ότι ο υπουργός Ενέργειας Chris Wright ηγείται της προσπάθειας. «Όπως γνωρίζετε, ο υπουργός Wright, ο υπουργός Ενέργειας μας, ο οποίος ηγείται αυτού του μεγάλου έργου, βρίσκεται σήμερα στη Φλόριντα, όπου συναντάται με ορισμένους από αυτούς τους στελέχους του πετρελαϊκού κλάδου, και όπως επιβεβαιώσαμε νωρίτερα, θα βρίσκονται επίσης στο Λευκό Οίκο αργότερα αυτή την εβδομάδα».