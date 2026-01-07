Νατάσα Θεοδωρίδου: «Με ακολουθεί το ψέμα ότι μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»

Σύνοψη από το

  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου μίλησε για τη σχέση της με τον χρόνο, καθώς και για το μεγαλύτερο ψέμα που την ακολουθεί, το οποίο προέκυψε λόγω του γάμου της με τον Ανδρέα Φουστάνο.
  • Η αγαπημένη καλλιτέχνις ανέφερε πως «τα πάω μια χαρά με τον χρόνο», τονίζοντας ότι είναι καλύτερο να τον αντιμετωπίζεις ως παιχνίδι παρά ως άγχος.
  • Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως το μεγαλύτερο ψέμα που την ακολουθεί είναι ότι «μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη», το οποίο προέκυψε λόγω του γάμου της με τον Ανδρέα Φουστάνο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νατάσα Θεοδωρίδου
Φωτογραφία: Instagram/natasatheodoridou

Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν καλεσμένη στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής των «Rainbow Mermaids». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η επιτυχημένη ερμηνεύτρια μίλησε και για την σχέση της με τον χρόνο, ενώ αναφέρθηκε και στο μεγαλύτερο ψέμα που την ακολουθεί, το οποίο προέκυψε λόγω του γάμου της με τον Ανδρέα Φουστάνο.

Υπενθυμίζεται ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Ανδρέας Φουστάνος υπήρξαν παντρεμένοι από το 1999 έως και το 2007. Στη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν μία κόρη, την Αντριάνα.

Ανάμεσα σε άλλα, η αγαπημένη καλλιτέχνις είπε στη συνέντευξή της πως: «Τα πάω μια χαρά με τον χρόνο. Δεν είναι εύκολο, για να μην λέμε τώρα και αερολογίες στον κόσμο. Ο χρόνος είναι εκεί και περιμένει, δεν μπορείς να τον αποφύγεις.

Ταυτόχρονα όμως λες “είμαι καλά”, “είμαι υγιής”, “έχω ζήσει μία πάρα πολύ ωραία ζωή και εύχομαι να με ευλογήσει ο Θεός να ζήσω παρακάτω”. Οπότε είναι πάντα ένα παιχνίδι. Καλύτερα να το κάνεις ως παιχνίδι, παρά ως άγχος και αγωνία!».

Σε ερώτηση για το μεγαλύτερο ψέμα που έχει ακούσει να λέγεται για την ίδια, η Νατάσα Θεοδωρίδου απάντησε: «Κοίταξε, αυτό που με ακολουθεί πάντα, είναι ότι πρέπει να ήμουν μία άλλη και μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη.

Αυτό προέκυψε λόγω του δεύτερου γάμου μου, με τον Ανδρέα Φουστάνο. Το θεωρώ φυσιολογικό, αλλά αυτό πήγε και έπιασε την υπερβολή πια, ότι αλλάξαμε μάτια, μύτη, αυτιά, στόμα, άλλαξαν όλα!».

