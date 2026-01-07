Κυβερνητικές πηγές σε αγρότες: Αν είστε όλοι μαζί θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό – Παραπέμπουν σε διάλογο με Χατζηδάκη και Τσιάρα

Θετικός στο να συναντήσει αγρότες, που θα εκπροσωπούν, ωστόσο, το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, είναι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Όσοι εκπρόσωποι μπλόκων επιθυμούν συνάντηση, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές:

«Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πέντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο. Ωστόσο, όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν, μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση.

Όπως και να έχει τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Παραπέμπουμε και στην αποψινή τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για αυτό».