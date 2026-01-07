Μαρινάκης για Βαρουφάκη: «Ντροπή και αηδία – Γονείς έχουν χάσει παιδιά από ναρκωτικά» – Τι είπε για τους αγρότες

  • “Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει η χώρα να κοπεί στα δύο”, προειδοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προς τους αγρότες. Τόνισε πως “ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στον δρόμο”.
  • Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε “ντροπή και αηδία” τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για τα ναρκωτικά. Υπογράμμισε ότι “δεν υπάρχει καλό ναρκωτικό” και ότι “το ναρκωτικό σκοτώνει”.
  • Σχετικά με την πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι “ο συλλογικός και προσωπικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μέσο προσωπικής πολιτικής ανέλιξης”. Εξέφρασε επίσης την αμφιβολία του για τη συνεργασία της με άτομα που κρατούν έδρα από άλλο κόμμα.
Enikos Newsroom

πολιτική

Παύλος Μαρινάκης

“Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει η χώρα να κοπεί στα δύο”. Σαφής ήταν η προειδοποίηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προς τους αγρότες, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι στο μέτρο του λογικού θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ΕΛΑΣ σχέδιο ώστε να μην συμβεί αυτό.

“Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στον δρόμο”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας πως η κυβέρνηση πρέπει να περάσει “άμεσα στην εφαρμογή ενός σχεδίου πάντοτε επιχειρησιακά ορθού χωρίς ακρότητες ώστε να λυθεί αυτή η κατάσταση, αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κατανόηση των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στις κινητοποιήσεις”.

Για να προσθέσει: “Το να φύγουν από τα μπλόκα, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να διεκδικούν, ούτε σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα προσπαθεί να δίνει παραπάνω. Τα πιο πολλά από αυτά που έχουμε δώσει στους αγρότες και στους υπόλοιπους εργαζομένους δεν έχουν γίνει υπό το πρίσμα των μπλόκων. Οι περισσότεροι νόμοι που έχουν μειωθεί δεν μειώθηκαν μετά από μπλόκα”.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, “δεν υπάρχει ώρα για χάσιμο, κάθε ώρα που κάνει ένας άνθρωπος για να πάει στο σπίτι του, στο χωριό του, κάθε παιδί μικρό και κάθε οικογένεια που ταλαιπωρείται είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση και για τις αρχές”.

Για την Καρυστιανού: Ο προσωπικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μέσο προσωπικής πολιτικής ανέλιξης

Ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε και για την πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού για την οποία δήλωσε ότι, αν και “κάθε συγγενής θύματος είναι ιερός”, ο συλλογικός και προσωπικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μέσο προσωπικής πολιτικής ανέλιξης, ενώ συμπλήρωσε ότι ο κ. Φαραντούρης εξελέγη στην ευρωβουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ.

“Δεν θέλω να πιστέψω ότι η κα Καρυστιανού, που λέει ότι θα πολιτευθεί με άλλους όρους, ότι θα δεχθεί στον φορέα της έναν άνθρωπο που κρατά την έδρα που πήρε με ένα άλλο κόμμα”.

“Ντροπή και αηδία” για τις δηλώσεις Βαρουφάκη και τη χρήση ναρκωτικών

Τέλος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για τα ναρκωτικά και τη χρήση τους, έκανε λόγο για “ντροπή και αηδία”, τονίζοντας ότι υπάρχουν ακόμα γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους από τη χρήση των ναρκωτικών, όπως και άνθρωποι που παλεύουν για να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους.

“Δεν υπάρχει καλό ναρκωτικό. Το ναρκωτικό σκοτώνει, ακόμα και η δοκιμή μπορεί να σου τελειώσει τη ζωή”.

“Η δήλωση Βαρουφάκη μπορεί να διερευνηθεί νομικά ως μια έμμεση προτροπή. Νομικά αυτό είναι οριακό, αλλά πολιτικά, κοινωνικά και ηθικά είναι παραπάνω από αποκρουστικό και χυδαίο και επικίνδυνο” πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης σημειώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν θα μπλέξει σε αυτό. “Υπάρχει διάκριση των εξουσιών και η αξιολόγηση θα γίνει από τις δικαστικές αρχές” πρόσθεσε.

