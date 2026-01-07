Η ανάρτηση Πλακιά για το κόμμα Καρυστιανού: Θα ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή – Αναφορά σε γνωστή ελληνική ταινία

Με νέα του ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς στοχεύει έστω και εμμέσως τη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που φαίνεται εκείνη να ετοιμάζει, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ίδια.

Ο άνθρωπος που έχασε τόσο τις δίδυμες κόρες του όσο όμως και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών, απάντησε σε ανάρτηση χρήστη του διαδικτύου, ο οποίος από την πλευρά του ανέφερε ότι αδίκησε τον Νίκο Πλακιά.

Αναλυτικότερα, γράφει ο χρήστης του X:

«Πάλεψα για μια εσφαλμένη άποψη. Υποστήριζα ότι δεν πολιτεύεται. Αντιμετώπισα με σφοδρότητα τις σπόντες του κ. Πλακιά, τον αδίκησα . Δε μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει πλήξει την όσφρηση μας, έχει πλήξει την ευθυκρισία μας».

Πάλεψα για μια εσφαλμένη άποψη . Υποστήριζα ότι δεν πολιτεύεται . Αντιμετώπισα με σφοδρότητα τις σπόντες του κ. Πλακιά, τον αδίκησα . Δε μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει πλήξει την όσφρηση μας, έχει πλήξει την ευθυκρισία μας . — La Casa De Papel (@Casa_de_pape) January 6, 2026

Ο Νίκος Πλακιάς επέλεξε να απαντήσει με μία αναφορά σε κινηματογραφική ταινία:

«Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα; Κάνε εικόνα την σκηνή στο δικαστήριο. Ο Αντωνάκης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι. Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή» γράφει τονίζοντας ότι πολλοί δεν γνώριζαν τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων.

«Ο έξυπνος το παραδέχεται ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει.

Δεν είχες εσφαλμένη άποψη .

Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων.

Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα;

Κάνε εικόνα την σκηνή στο δικαστήριο.

Ο Αντωνακης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι .

Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή».

@Casa_de_pape ο έξυπνος το παραδέχεται ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει.

Δεν είχες εσφαλμένη άποψη .

Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων.

Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα;

Κάνε… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) January 7, 2026

Υπενθυμίζεται ότι βολές κατά της Καρυστιανού εξαπέλυσε και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος μιλώντας στα Παραπολιτικά σημείωσε ότι «Περιμέναμε να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου η κ. Καρυστιανού από την ημέρα που ανακοίνωσε τη δημιουργία κομματικού φορέα. Είναι ηθικό το θέμα».