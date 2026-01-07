Η ανάρτηση Πλακιά για το κόμμα Καρυστιανού: Θα ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή – Αναφορά σε γνωστή ελληνική ταινία

  • Με νέα του ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς στοχεύει έστω και εμμέσως τη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που φαίνεται εκείνη να ετοιμάζει, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ίδια.
  • Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε σε χρήστη του X που παραδέχτηκε ότι τον αδίκησε, αναφέροντας μια γνωστή ελληνική ταινία και δηλώνοντας: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή».
  • Βολές κατά της Καρυστιανού εξαπέλυσε και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, τονίζοντας ότι «Είναι ηθικό το θέμα» της μη παραίτησής της από την προεδρία.
Με νέα του ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς στοχεύει έστω και εμμέσως τη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που φαίνεται εκείνη να ετοιμάζει, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ίδια.

Ο άνθρωπος που έχασε τόσο τις δίδυμες κόρες του όσο όμως και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών, απάντησε σε ανάρτηση χρήστη του διαδικτύου, ο οποίος από την πλευρά του ανέφερε ότι αδίκησε τον Νίκο Πλακιά.

Αναλυτικότερα, γράφει ο χρήστης του X:

«Πάλεψα για μια εσφαλμένη άποψη. Υποστήριζα ότι δεν πολιτεύεται. Αντιμετώπισα με σφοδρότητα τις σπόντες του κ. Πλακιά, τον αδίκησα . Δε μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει πλήξει την όσφρηση μας, έχει πλήξει την ευθυκρισία μας».

Ο Νίκος Πλακιάς επέλεξε να απαντήσει με μία αναφορά σε κινηματογραφική ταινία:

«Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα; Κάνε εικόνα την σκηνή στο δικαστήριο. Ο Αντωνάκης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι. Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή» γράφει τονίζοντας ότι πολλοί δεν γνώριζαν τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων.

«Ο έξυπνος το παραδέχεται ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει.
Δεν είχες εσφαλμένη άποψη .
Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων.
Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα;
Κάνε εικόνα την σκηνή στο δικαστήριο.
Ο Αντωνακης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι .
Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή».

Υπενθυμίζεται ότι βολές κατά της Καρυστιανού εξαπέλυσε και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος μιλώντας στα Παραπολιτικά σημείωσε ότι «Περιμέναμε να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου η κ. Καρυστιανού από την ημέρα που ανακοίνωσε τη δημιουργία κομματικού φορέα. Είναι ηθικό το θέμα».

