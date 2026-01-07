Αγρότες: 18 μπλόκα και σύλλογοι έστειλαν επιστολή στον Τσιάρα για διάλογο με τον Πρωθυπουργό

Αυτή την ώρα, οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων προσέρχονται στη σύσκεψή τους, προκειμένου να εξετάσουν και να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ παράλληλα, το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών όσο και ακόμη 17 μπλόκα και αγροτικοί σύλλογοι έχουν πάρει ήδη την απόφασή τους.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στο μπλόκο των Μαλγάρων, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Σε λίγες ώρες θα γίνει γνωστό τι θα αποφασίσουν και αν εν τέλει θα οδηγηθούν σε κάποια κλιμάκωση, που θα συμπεριλαμβάνει και τον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε στην πανελλαδική της Κυριακής ή εάν υπάρχει το ενδεχόμενο διαλόγου.

Παράλληλα, στην άλλη πλευρά της πόλης και συγκεκριμένα στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών φαίνεται ότι οι αγρότες έχουν πάρει ήδη την απόφασή τους. Τόσο εκείνοι, όσο και ακόμη 17 μπλόκα και αγροτικοί σύλλογοι, έστειλαν νωρίτερα επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Τσιάρα, ζητώντας διάλογο με τον Πρωθυπουργό.