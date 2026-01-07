Οι Ευρωπαίοι συζητούν σχέδιο αντίδρασης στην περίπτωση που ο Τραμπ κινηθεί προς την Γροιλανδία

Συμμαχικές χώρες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Γερμανίας, συνεργάζονται στενά για την εκπόνηση ενός σχεδίου σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες υλοποιήσουν την απειλή τους να καταλάβουν τη Γροιλανδία, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις φιλοδοξίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή.

Η κατάληψη της Γροιλανδίας από τον αμερικανικό στρατό θα μπορούσε να προκαλέσει σοκ στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, καθώς η νησιωτική χώρα ανήκει στην Δανία και θα βαθύνει το χάσμα μεταξύ του Τραμπ και των ευρωπαίων ηγετών.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι το θέμα θα τεθεί σε συζήτηση κατά τη συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας και της Πολωνίας αργότερα την Τετάρτη. «Θέλουμε να αναλάβουμε δράση, αλλά θέλουμε να το κάνουμε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter ο Γάλλος υπουργός.

Μια πηγή της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ξεχωριστά ότι η Γερμανία «συνεργάζεται στενά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τη Δανία για τα επόμενα βήματα σχετικά με τη Γροιλανδία». Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Δανία πρέπει να ηγηθεί των προσπαθειών για τον συντονισμό της αντίδρασης, αλλά «οι Δανοί δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στους Ευρωπαίους συμμάχους τους τι είδους συγκεκριμένη υποστήριξη επιθυμούν να λάβουν», ανέφερε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ηγέτες από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και τον Καναδά συσπειρώθηκαν αυτή την εβδομάδα υπέρ της Γροιλανδίας, δηλώνοντας ότι το νησί της Αρκτικής ανήκει στον λαό του. Ο Γιόχανες Κοσκινέν, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του φινλανδικού κοινοβουλίου, ζήτησε να τεθεί το θέμα στο ΝΑΤΟ.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει «να εξετάσουν αν πρέπει να γίνει κάτι και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συμμορφωθούν, με την έννοια ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν τα κοινά συμφωνημένα σχέδια προκειμένου να επιδιώξουν τις δικές τους φιλοδοξίες εξουσίας», δήλωσε.

Οι κινήσεις Τραμπ προς την Γροιλανδία

Ο Τραμπ έχει επαναλάβει τις τελευταίες ημέρες ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μια ιδέα που εξέφρασε για πρώτη φορά το 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του.

Υποστηρίζει ότι το νησί είναι καθοριστικής σημασίας για την αμερικανική στρατιωτική στρατηγική και ισχυρίζεται ότι η Δανία δεν έχει κάνει αρκετά για να το προστατεύσει. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Τραμπ συζητούσε τις επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού, αναβιώνοντας την φιλοδοξία του να ελέγξει το στρατηγικό νησί, παρά τις αντιρρήσεις της Ευρώπης.

Ο Μπαρότ υπονόησε ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ είχε αποκλειστεί από τον κορυφαίο διπλωμάτη της Ουάσιγκτον, τον Ρούμπιο.

«Εγώ ο ίδιος μίλησα χθες στο τηλέφωνο με τον υπουργό Εξωτερικών (…), ο οποίος απέρριψε την ιδέα ότι αυτό που μόλις συνέβη στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να συμβεί στη Γροιλανδία», είπε.

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, κατά την οποία συνελήφθη ο ηγέτης της Βενεζουέλας, είχε ήδη αναζωπυρώσει τις ανησυχίες ότι η Γροιλανδία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο σενάριο.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του συζητούσαν διάφορους τρόπους για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς. Η Γροιλανδία και η Δανία έχουν δηλώσει ότι το νησί δεν είναι προς πώληση.