Ιταλία: «Αν λάβουν επίσημο χαρακτήρα οι εγγυήσεις για τους παραγωγούς μας, θα υπογράψουμε την συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur», δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας

Σύνοψη από το

  • Ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα δήλωσε ότι «αν λάβουν επίσημο χαρακτήρα οι αναγκαίες εγγυήσεις για τους παραγωγούς, η Ιταλία θα υπογράψει την συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Mercosur».
  • Η Ιταλία, ως χώρα που εξάγει γεωργικά προϊόντα, βλέπει θετικά τις διεθνείς συμφωνίες για την απάλειψη των δασμών, εκτός από περιπτώσεις που αμφισβητούνται «κάποια στοιχεία λογικής».
  • Η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur είχε αναβληθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, έπειτα από ενστάσεις της Ιταλίας και άλλων χωρών για τις επιπτώσεις των εισαγωγών και την ανάγκη προστασίας των ευρωπαίων αγροτών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: «Αν λάβουν επίσημο χαρακτήρα οι εγγυήσεις για τους παραγωγούς μας, θα υπογράψουμε την συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur», δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας

Ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα δήλωσε από τις Βρυξέλλες ότι «αν λάβουν επίσημο χαρακτήρα οι αναγκαίες εγγυήσεις για τους παραγωγούς, η Ιταλία θα υπογράψει την συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Mercosur».

«Η Ιταλία είναι μια χώρα η οποία εξάγει γεωργικά προϊόντα. Τονίσαμε ανέκαθεν ότι βλέπουμε θετικά τις διεθνείς συμφωνίες οι οποίες στοχεύουν στην απάλειψη των δασμών, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες τίθενται υπό αμφισβήτηση κάποια στοιχεία λογικής», πρόσθεσε ο Λολομπρίτζιντα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας της Ένωσης με τους αρμόδιους ευρωπαίους επιτρόπους.

Η υπογραφή της συμφωνίας της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη) είχε αναβληθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, έπειτα από ενστάσεις της Ιταλίας και άλλων χωρών της Ένωσης, οι οποίες αφορούσαν τις επιπτώσεις των εισαγωγών από την Λατινική Αμερική, και την ανάγκη προστασίας των ευρωπαίων αγροτών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο αν δεν θέλει να πάει; Ειδικός ανατρέπει τα όσα πιστεύουμε

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

ΟΔΔΗΧ: Τι δείχνουν τα στοιχεία για την απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων

Βουλγαρία: Ποια προβλήματα έχει φέρει η υιοθέτηση του ευρώ στους καταναλωτές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:06 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Οι Ευρωπαίοι συζητούν σχέδιο αντίδρασης στην περίπτωση που ο Τραμπ κινηθεί προς την Γροιλανδία

Συμμαχικές χώρες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Γερμανίας, συνεργάζονται...
18:39 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: 2 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο μεταφέρει το δεύτερο τάνκερ που κατέλαβαν οι αμερικανικές δυνάμεις

Το ένα από τα κατασχεθέντα τάνκερ που συνδέονται με τη Βενεζουέλα και κατέλαβαν οι ΗΠΑ την Τετ...
18:26 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους και νέες από όλη την ΕΕ

Πάνω από 40.000 18χρονοι και 18χρονες θα ταξιδέψουν δωρεάν με το τρένο σε όλη την Ευρώπη, μετά...
18:07 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας μετά την κατάληψη του πλοίου – «Οι ΗΠΑ παραβιάζουν το Δίκαιο της Θάλασσας»

Η Ρωσία κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς όπως ισχυρίζεται  έχασ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι