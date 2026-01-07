Κέβιν Κίγκαν: Διαγνώστηκε με καρκίνο στα 74 του χρόνια ο θρύλος της Λίβερπουλ και του αγγλικού ποδοσφαίρου

Ο Κέβιν Κίγκαν, ένας θρύλος για το βρετανικό αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο παίκτης που έγραψε τη δική του μεγάλη ιστορία κυρίως με Λίβερπουλ αλλά και Νιούκαστλ, διαγνώστηκε με καρκίνο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο Κίγκαν υπήρξε ένας από τους καλύτερους Άγγλους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Αγωνίστηκε σε Σκάνθορπ, Λίβερπουλ, Σαουθάμπτον, Νιούκαστλ και Μπλακτάουν, αλλά έπαιξε και στη Γερμανία με το Αμβούργο.

Ως προπονητής βρέθηκε στις Νιούκαστλ, Φούλαμ, Μάντσεστερ Σίτι αλλά και στην εθνική Αγγλίας.

Κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα τόσο το 1978 όσο και το 1979.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ πανηγύρισε μεταξύ άλλων τρία πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα FA Cup, ένα Κύπελλο Κυπελλούχων και δύο Κύπελλα UEFA.

Ο «King Kev», όπως τον αποκαλούσαν, είναι 74 ετών και τώρα καλείται να δώσει τον πιο σημαντικό αγώνα της ζωής του.

Όπως ανέφερε η ανακοίνωσή του, ο Κίγκαν πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις καθώς είχε συνεχείς πόνους στην κοιλιά και διαγνώστηκε με καρκίνο.