Εύβοια: Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα στη Νέα Αρτάκη – Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

  • Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στη Νέα Αρτάκη Εύβοιας, με περίπου δεκαπέντε άτομα να εμπλέκονται.
  • Η έντονη λεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα να βγουν αιχμηρά αντικείμενα και να τραυματιστούν δύο άτομα.
  • Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά το περιστατικό, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Τετάρτης στις αρχές της Εύβοιας, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο βίας που σημειώθηκε στη Νέα Αρτάκη. Περίπου δεκαπέντε άτομα φέρονται να ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή, μετατρέποντας μέσα σε λίγα λεπτά την περιοχή σε πεδίο μάχης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα eviathema.gr, όλα ξεκίνησαν από έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων, η οποία ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Στη διάρκεια του επεισοδίου, βγήκαν αιχμηρά αντικείμενα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί δύο ατόμων, που μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, πριν φτάσουν στο σημείο οι αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε για να παράσχει πρώτες βοήθειες στα θύματα και να τα μεταφέρει με ασφάλεια σε νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή και πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στους γύρω δρόμους, σε μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή.

