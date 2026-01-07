Δανάη Μπάρκα: Έκανε τατουάζ για τον παππού της – «Εύχομαι εκεί ψηλά να είναι γαλήνιος κι ευτυχισμένος»

Την πολύ τρυφερή ιστορία πίσω από το νέο τατουάζ που έκανε, το οποίο είναι αφιερωμένο στον παππού της που έχει φύγει από τη ζωή, θέλησε να μοιραστεί η Δανάη Μπάρκα με τους ακολούθους της στο Instagram, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Στην ανάρτηση που πραγματοποίησε, η ηθοποιός και παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως μετά τον θάνατο του παππού της, σε σημαντικές στιγμές της ζωής της έχει εμφανιστεί μία πεταλούδα. Σήμερα, βρέθηκε στην Πάτρα για μια δουλειά και στη διάρκεια της παραμονής της στη πόλη, πήγε να προσκυνήσει στον Άγιο Ανδρέα.

Βγαίνοντας από το Ναό συνάντησε και πάλι μία πεταλούδα και όταν έφτασε στη Καλαμάτα πήγε και έκανε ένα τατουάζ στο οποίο απεικονίζεται το έντομο.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, στην οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της και φωτογραφίες από το νέο της τατουάζ, η Δανάη Μπάρκα έχει γράψει: «New tattoo.

Ελάτε να σας πω μια ιστορία. Τον παππού μου τον έχασα όπως ξέρετε πριν 10 χρόνια. Αφού έφυγε, 4 χρόνια μετά είχα πρεμιέρα στην “Ουρανία” τον μονόλογο στο 104. Ήμασταν στο καμαρίνι με τον Γιώργο & τον Γεράσιμο και ξαφνικά μπήκε κι έκατσε στον καθρέφτη μια πεταλούδα. Είχαμε εντυπωσιαστεί. Το ίδιο ακριβώς έγινε στην πρεμιέρα της εκπομπής την πρώτη χρονιά την ώρα που λιβάνιζα, μπήκε κι έκοβε βόλτες μια πεταλούδα. Πριν κάποιους μήνες σε μια περίεργη φάση εμφανίστηκε ξανά μια πεταλούδα κι έκατσε στην τσάντα μου.

Σήμερα λοιπόν, πήγα στην Πάτρα για μια δουλειά και είπα στην παρέα μου να πάμε να ανάψουμε ένα κερί στον Άγιο Ανδρέα. Μπήκαμε, προσευχήθηκα, άναψα κεράκι και μόλις φύγαμε και μπήκαμε στο αμάξι ήρθε μια πεταλούδα κίτρινη λαμπερή κι έκανε βόλτες μέχρι που στάθηκε στα λουλουδάκια μπροστά μας.

Έφτασα Καλαμάτα, ήρθα στον Γιώργο κι έκανα τατουάζ μια μικρή πεταλούδα. Όχι, δεν σημαίνει ότι έτσι αγαπάω πιο πολύ τον παππού μου ούτε ότι όποιος δεν έχει τατουάζ δεν αγαπάει τους γύρω του. Είναι εντελώς προσωπικό θέμα. Εγώ ήθελα να έχω επάνω μου μια πεταλούδα πάντα που να μου θυμίζει ότι ακόμα κ όταν δεν την βλέπω live, ο άγγελος μου με φυλάει και είναι γύρω μου.

Σας εύχομαι στα δύσκολα να μην τα παρατάτε & να παίρνετε δύναμη από όπου μπορείτε και όπου πιστεύετε. Κι εύχομαι εκεί ψηλά ο παππούς μου να είναι γαλήνιος κι ευτυχισμένος».