Δανάη Μπάρκα: Για πεζοπορία με τον σύντροφό της – Δείτε εικόνες

Enikos Newsroom

lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Για πεζοπορία με τον σύντροφό της πήγε η Δανάη Μπάρκα και όπως φαίνεται από τις τρυφερές φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, πέρασαν υπέροχα και το διασκέδασαν.

Η Δανάη Μπάρκα κρατά χαμηλούς τόνους σε σχέση με την προσωπική ζωή της, όμως, δείχνει ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, φαίνεται το πανέμορφο το τοπίο με το ζευγάρι να κάνει εξόρμηση στο βουνό, για να χαλαρώσει και να απολαύσει τις στιγμές.

«Καλή χρονιά κουκλάκια μου. Να αγαπάμε, να χαμογελάμε, να μας αγαπάνε, να μην φοβόμαστε, να τολμάμε, να ταξιδεύουμε, να προσαρμοζόμαστε, να μετακινούμαστε, να μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε και να δίνουμε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δανάη Μπάρκα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εκρηκτική άνοδος της γρίπης-Υπερδιπλασιασμός εισαγωγών στα νοσοκομεία

Μακροζωία: 9 superfoods που θα προσθέσουν χρόνια στη ζωή σας, σύμφωνα με ειδικούς

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Δείτε πότε θα πληρωθείτε

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Αυτές είναι οι ειδικότητες που ζητούνται – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:22 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Αλεξάνδρα Ούστα: «Αναρωτιόμουν γιατί δεν ήθελα να κάνω παιδιά» – Η εξομολόγηση της ηθοποιού

Για τους λόγους που την οδήγησαν να ζητήσει τη βοήθεια του ψυχολόγου μίλησε η Αλεξάνδρα Ούστα ...
11:38 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ματθαίος Γιαννούλης: Έπαθα έμφραγμα στα 38 μου έξω από νοσοκομείο – Τι είπε για το τέλος της συνεργασίας του με τον Λευτέρη Βαζαίο

Συνέντευξη παραχώρησε ο Ματθαίος Γιαννούλης και μεταξύ άλλων μίλησε για την πιο δύσκολη στιγμή...
11:22 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Αλέξανδρος Λυκουρέζος: «Η χειρότερη χρονιά ήταν η χρονιά που «έφυγε» η γυναίκα μου» – Τα συγκινητικά λόγια του για τη Ζωή Λάσκαρη

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος παραχώρησε συνέντευξη και αναφέρθηκε στη Ζωή Λάσκαρη και το πώς βιώνει...
09:21 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Στο Ντουμπάι γιόρτασε τα γενέθλιά της – Το βίντεο με την εντυπωσιακή λευκή τούρτα

Στο Ντουμπάι γιόρτασε τα γενέθλιά της ανήμερα την Πρωτοχρονιά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η Αλεξ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι