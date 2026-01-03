Δανάη Μπάρκα: Για πεζοπορία με τον σύντροφό της – Δείτε εικόνες

Για πεζοπορία με τον σύντροφό της πήγε η Δανάη Μπάρκα και όπως φαίνεται από τις τρυφερές φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, πέρασαν υπέροχα και το διασκέδασαν.

Η Δανάη Μπάρκα κρατά χαμηλούς τόνους σε σχέση με την προσωπική ζωή της, όμως, δείχνει ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, φαίνεται το πανέμορφο το τοπίο με το ζευγάρι να κάνει εξόρμηση στο βουνό, για να χαλαρώσει και να απολαύσει τις στιγμές.

«Καλή χρονιά κουκλάκια μου. Να αγαπάμε, να χαμογελάμε, να μας αγαπάνε, να μην φοβόμαστε, να τολμάμε, να ταξιδεύουμε, να προσαρμοζόμαστε, να μετακινούμαστε, να μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε και να δίνουμε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δανάη Μπάρκα.