Άγιοι Ανάργυροι: 40χρονος έπεσε από ταράτσα σπιτιού που αποπειράθηκε να διαρρήξει – Μεταφέρθηκε με κατάγματα στο νοσοκομείο

Σύνοψη από το

  • Ένας επίδοξος διαρρήκτης τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθειά του να διαφύγει από σπίτι στους Αγίους Αναργύρους, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να συλληφθεί.
  • Ο 40χρονος, πακιστανικής υπηκοότητας, εισέβαλε σε οικία το βράδυ της Παρασκευής, έγινε αντιληπτός και στην προσπάθειά του να διαφύγει, έπεσε από την ταράτσα, με αποτέλεσμα να έχει κατάγματα στο δεξί χέρι και το πόδι.
  • Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

διάρρηξη

Επίδοξος διαρρήκτης τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει από σπίτι στους Αγίους Αναργύρους με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο και να συλληφθεί.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ένας 40χρονος, πακιστανικής υπηκοότητας, εισέβαλε το βράδυ της Παρασκευής, στις 23:35 σε οικία στην οδό Μάχης Κρήτης στους Αγίους Αναργύρους, αλλά έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και στην προσπάθειά του να διαφύγει, ανέβηκε στην ταράτσα, από όπου έπεσε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στο δεξί χέρι και το πόδι.

Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εκρηκτική άνοδος της γρίπης-Υπερδιπλασιασμός εισαγωγών στα νοσοκομεία

Μακροζωία: 9 superfoods που θα προσθέσουν χρόνια στη ζωή σας, σύμφωνα με ειδικούς

ΔΥΠΑ: Έως τις 5 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για 2.000 θέσεις εργασίας ΑμεΑ σε Δήμους – Όλες οι λεπτομέρειες

Λαϊκές αγορές: Αρχίζουν πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον από τις 7 Ιανουαρίου – Τα αιτήματά τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:43 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Κιλκίς: Αγρότες έριξαν άχυρο, καλαμπόκι και βαμβάκι στην είσοδο του γραφείου του Γιώργου Γεωργαντά – Δείτε βίντεο

Στο Κιλκίς, οι αγρότες από το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων πραγματοποιούν μηχανοκίνητη πορεία δ...
14:42 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής ανήκει η σορός που εντοπίστηκε – Η ανακοίνωση της Εθελοντικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής απ...
14:11 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τροποποιείται από τη Δευτέρα το πρόγραμμα των δρομολογίων

Αναπροσαρμόζεται από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου το πρόγραμμα δρομολογίων του μετρό της Θεσσαλονίκ...
14:05 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός στις Σέρρες: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο βουνό – Εξετάζεται αν ανήκει στον διοικητή της Πυροσβεστικής που αγνοείται

Σορός άνδρα εντοπίστηκε από κτηνοτρόφο πριν από λίγο στο ύψωμα Ομορφοπλαγιά του Μπέλες κοντά σ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι