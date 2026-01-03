Βενεζουέλα: «Δεν γνωρίζουμε πού είναι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του» λέει η αντιπρόεδρος

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ λέει ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες. Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαδούρο και ο Φλόρες συνελήφθησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 3 Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σε συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 π.μ. (18:00 ώρα Ελλάδος) στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

«Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται ο Νικολάς Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία, Σίλια Φλόρες. Απαιτούμε από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει άμεσα αποδεικτικά στοιχεία ότι ζουν ο Προέδρος Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία», απαίτησε η Ροντρίγκεζ, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

«Νωρίς σήμερα το πρωί, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε το λάθος βήμα που καταγγέλλει η Βενεζουέλα και εξαπέλυσε μια βάναυση αεροπορική επίθεση, παραβιάζοντας όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου», δήλωσε στη σύντομη παρέμβασή της τηλεφωνικά στον τηλεοπτικό σταθμό της Βενεζουέλας.

Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από τρεις ώρες σφοδρών επιθέσεων που αναφέρθηκαν στο Καράκας και σε άλλες πόλεις της Βενεζουέλας. Ακούστηκαν εκρήξεις και αεροσκάφη θεάθηκαν να πετούν από πάνω τις πρώτες πρωινές ώρες, μαζί με λάμψεις φωτός και σύννεφα καπνού που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για βομβαρδισμούς βασικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Fort Tiuna και της αεροπορικής βάσης La Carlota. Αναφέρονται επίσης επιθέσεις στο Maracay, το La Guaira και άλλες περιοχές στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν από χρήστες δείχνουν ελικόπτερα που πετούν πάνω από αστικές περιοχές.

Δείτε βίντεο:

