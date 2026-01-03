Βενεζουέλα: «Δεν γνωρίζουμε πού είναι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του» λέει η αντιπρόεδρος

Σύνοψη από το

  • Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δηλώνει άγνοια για την τύχη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι συνελήφθησαν.
  • Η ανακοίνωση έρχεται μετά από τρεις ώρες σφοδρών επιθέσεων που αναφέρθηκαν στο Καράκας και σε άλλες πόλεις της Βενεζουέλας, με εκρήξεις και αεροσκάφη να θεάθηκαν να πετούν τις πρώτες πρωινές ώρες.
  • Αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για βομβαρδισμούς βασικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όπως το Fort Tiuna και η αεροπορική βάση La Carlota, καθώς και επιθέσεις σε Maracay και La Guaira.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μαδούρο Φλόρες

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ λέει ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες. Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαδούρο και ο Φλόρες συνελήφθησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 3 Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σε συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 π.μ. (18:00 ώρα Ελλάδος) στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

«Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται ο Νικολάς Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία, Σίλια Φλόρες. Απαιτούμε από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει άμεσα αποδεικτικά στοιχεία ότι ζουν ο Προέδρος Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία», απαίτησε η Ροντρίγκεζ, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

«Νωρίς σήμερα το πρωί, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε το λάθος βήμα που καταγγέλλει η Βενεζουέλα και εξαπέλυσε μια βάναυση αεροπορική επίθεση, παραβιάζοντας όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου», δήλωσε στη σύντομη παρέμβασή της τηλεφωνικά στον τηλεοπτικό σταθμό της Βενεζουέλας.

Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από τρεις ώρες σφοδρών επιθέσεων που αναφέρθηκαν στο Καράκας και σε άλλες πόλεις της Βενεζουέλας. Ακούστηκαν εκρήξεις και αεροσκάφη θεάθηκαν να πετούν από πάνω τις πρώτες πρωινές ώρες, μαζί με λάμψεις φωτός και σύννεφα καπνού που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για βομβαρδισμούς βασικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Fort Tiuna και της αεροπορικής βάσης La Carlota. Αναφέρονται επίσης επιθέσεις στο Maracay, το La Guaira και άλλες περιοχές στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν από χρήστες δείχνουν ελικόπτερα που πετούν πάνω από αστικές περιοχές.

Δείτε βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί αυξάνεται το λίπος στην κοιλιά μετά τα 30 – Γαστρεντερολόγος από Harvard και Stanford εξηγεί τι να κάνουμε

Χοληστερίνη: Τα σημάδια στα νύχια που μπορεί να δείχνουν ότι είναι υψηλή

Λαϊκές αγορές: Αρχίζουν πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον από τις 7 Ιανουαρίου – Τα αιτήματά τους

ΔΥΠΑ: 6 νέα προγράμματα για 101.317 θέσεις εργασίας το 2026 – Ποιους αφορούν, όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:26 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: «Ο τύραννος έφυγε – Θα λογοδοτήσει επιτέλους για τα εγκλήματά του» – Η ανάρτηση του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για τον Μαδούρο

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε  ότι η Βενεζουέλα μπαίνει σε μια «νέ...
13:08 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Τα πρώτα 4 θύματα ταυτοποιήθηκαν και παραδόθηκαν οι σοροί στις οικογένειές τους – Ηλικίας 16 έως 21 ετών

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ ολοκλήρωσε την ταυτοποίηση 4 θυμάτων μετά τη φωτιά στο μπαρ «Le...
13:00 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Μαδούρο: Ήταν μια εξαιρετική επιχείρηση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στους New York Times (NYT) μέσω σύντομης τ...
12:47 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ» – Τι είπε ο Ρούμπιο σε Αμερικανό γερουσιαστή

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με Ρεπο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι