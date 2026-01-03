Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2026: Υπερυπολογιστής, 5G, οπτικές ίνες και νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, με την υλοποίηση σειράς μεγάλων έργων και μεταρρυθμίσεων που φέρουν τη σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι η ενίσχυση της συνδεσιμότητας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας του κράτους, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της χώρας σε πρότυπο ψηφιακής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στον πυρήνα της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής βρίσκονται υποδομές αιχμής, νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες που αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Οπτικές ίνες και 5G σε ολόκληρη τη χώρα

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το πρόγραμμα Ultra Fast Broadband (UFBB), ένα από τα μεγαλύτερα ΣΔΙΤ τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, με προϋπολογισμό περίπου 829 εκατ. ευρώ. Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, προσφέροντας ταχύτητες έως 1 Gbps σε περίπου 830.000 συνδέσεις και μειώνοντας δραστικά το ψηφιακό χάσμα.

Παράλληλα, προωθείται η επέκταση των δικτύων 5G σε απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές που σήμερα δεν διαθέτουν επαρκή κάλυψη. Η σχετική δημόσια διαβούλευση αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Ασφαλείς επικοινωνίες για τα Σώματα Ασφαλείας

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάπτυξη των Mission Critical Networks, των κρίσιμων υποδομών επικοινωνίας για τα Σώματα Ασφαλείας. Το νέο σύστημα θα ενοποιεί τεχνολογίες όπως TETRA και 4G/5G, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας. Ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Υπερυπολογιστής, Τεχνητή Νοημοσύνη και μικροδορυφόροι

Το 2026 σηματοδοτεί και την επιχειρησιακή λειτουργία του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», καθώς και του AI Factory “Pharos”, ενισχύοντας την ερευνητική και τεχνολογική ικανότητα της χώρας. Παράλληλα, προγραμματίζεται η εκτόξευση 11 ελληνικών μικροδορυφόρων, οι οποίοι θα παρέχουν πολύτιμα γεωχωρικά δεδομένα με εφαρμογές στη γεωργία, την πολιτική προστασία και τη δημόσια διοίκηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, η συνεργασία ΑΑΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ για την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και τον έλεγχο στις αγροτικές επιδοτήσεις.

Κτηματολόγιο, Δικαιοσύνη και Υγεία σε ψηφιακή εποχή

Ακόμη ένα κρίσιμο ορόσημο είναι η ολοκλήρωση της εθνικής κτηματογράφησης, με στόχο τη δημόσια ανάρτηση του 100% των δικαιωμάτων έως το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου και το επενδυτικό περιβάλλον.

Στον τομέα της Δικαιοσύνης, προχωρά η ψηφιοποίηση περίπου 300 εκατ. σελίδων δικαστικών αρχείων, η δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου και η αναβάθμιση συστημάτων τηλεδιάσκεψης και ηλεκτρονικών πινακίων, επιταχύνοντας τις δικαστικές διαδικασίες.

Στην Υγεία, η πλήρης λειτουργία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, η ανάπτυξη του Συστήματος Φροντίδας Ογκολογικών Ασθενών και η επέκταση της Τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένες περιοχές φιλοδοξούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα και την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις

Κεντρικό ρόλο θα έχει και το ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με Πολίτες και Επιχειρήσεις (CRM) για τη γενική κυβέρνηση, το οποίο θα μετασχηματίσει την επικοινωνία με το Δημόσιο. Από το πρώτο τρίμηνο του 2026 προβλέπεται η παροχή 250 ψηφιακών υπηρεσιών στις Περιφέρειες, καθώς και η λειτουργία της πλατφόρμας Support.gov.gr.

«Μια πιο σύγχρονη και ανθεκτική Ελλάδα»

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, το 2026 αποτελεί χρονιά ωρίμανσης της ψηφιακής στρατηγικής που υλοποιείται από το 2019, με μεταρρυθμίσεις που αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα για κράτος, οικονομία και πολίτες.

Η υλοποίηση των παραπάνω έργων αναμένεται να αναβαθμίσει συνολικά την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να καταστήσει το ελληνικό κράτος πιο λειτουργικό, διαφανές και ανταγωνιστικό, επιβεβαιώνοντας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.