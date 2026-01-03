Ντόναλντ Τραμπ: «Ο Μαδούρο συνελήφθη και απελάθηκε από τη χώρα» – Τι ανέφερε για την στρατιωτική επιχείρηση

  • Ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη σύλληψη και την απέλαση του Νικολάς Μαδούρο από τη Βενεζουέλα.
  • Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, σύμφωνα με το Reuters.
  • Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθησαν και απελάθηκαν αεροπορικώς από τη χώρα». Πρόσθεσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ.
Τη σύλληψη και την απέλαση του Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, σύμφωνα με το Reuters.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και απελάθηκε αεροπορικώς από τη χώρα. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11 π.μ., στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

10:34 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

