Αλέξανδρος Λυκουρέζος: «Η χειρότερη χρονιά ήταν η χρονιά που «έφυγε» η γυναίκα μου» – Τα συγκινητικά λόγια του για τη Ζωή Λάσκαρη

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος παραχώρησε συνέντευξη και αναφέρθηκε στη Ζωή Λάσκαρη και το πώς βιώνει πλέον την απώλειά της.

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος μιλώντας στο «Secret» των «Παραπολιτικών» αποκάλυψε ότι «η χειρότερη χρονιά ήταν η χρονιά που «έφυγε» η Ζωή, η γυναίκα μου».

Σε ερώτηση αν του λείπει, ο γνωστός ποινικολόγος απάντησε ότι «ο χρόνος θεραπεύει».

Σε άλλη ερώτηση για την απώλεια του Αλέξη Κούγια και αν αυτή αφήνει ένα κενό, είπε ότι «ο Αλέξης Κούγιας υπήρξε ένας ικανός και µαχητικός συνάδελφος».