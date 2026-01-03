Τσιάρας: Απαιτείται συζήτηση συνολικού επανασχεδιασμού με τους αγρότες – Η ταλαιπωρία του κόσμου αδικεί την προσπάθειά τους

Σύνοψη από το

  • “Στην κυβέρνηση καταγράψαμε 27 διαφορετικά αιτήματα των αγροτών κι έχουμε απαντήσει ότι τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί”, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας. Τα υπόλοιπα αιτήματα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου.
  • Ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι “αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος κι αυτή η ταλαιπωρία αδικεί την προσπάθεια των αγροτών”. Τόνισε πως “απαιτείται συζήτηση με συνολικό επανασχεδιασμό” λόγω προκλήσεων όπως η ΚΑΠ, η κλιματική αλλαγή και οι ζωονόσοι.
  • Ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι “δόθηκε η μεγαλύτερη αποζημίωση από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα για τις θανατώσεις ζώων”. Επιβεβαίωσε υψηλότερες πληρωμές στον αγροτικό κόσμο, παρά τις καθυστερήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, και πρόγραμμα ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου.
Enikos Newsroom

πολιτική

Τσιάρας: Απαιτείται συζήτηση συνολικού επανασχεδιασμού με τους αγρότες – Η ταλαιπωρία του κόσμου αδικεί την προσπάθειά τους

«Στην κυβέρνηση καταγράψαμε 27 διαφορετικά αιτήματα των αγροτών κι έχουμε απαντήσει ότι τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί, δηλαδή κάποια αιτήματα έχουν ξεκαθαρίσει απολύτως και άλλα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο του διαλόγου» , ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας στο ERTNews, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη σοβαρή στάση της έναντι στον πρωτογενή τομέα και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο εχέγγυο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε μήνυμα πριν από τις γιορτές για διάλογο και σε καμία περίπτωση δεν είναι προσχηματική μία τέτοια πρόσκληση αφού η Κυβέρνηση κάνει συγκεκριμένα βήματα».

Αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος κι αυτή η ταλαιπωρία αδικεί την προσπάθεια των αγροτών, τόνισε στη συνέχεια ο Κώστας Τσιάρας και στη συνέχεια αναφέρθηκε σε προκλήσεις βιωσιμότητας για τον αγροτικό τομέα.

«Υπάρχουν προκλήσεις για βιωσιμότητα – ανθεκτικότητα από το δημοσιονομικό πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) που προβλέπει και μελλοντική αναδιανομή πόρων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει συμφωνίες με τρίτες χώρες. Επίσης, η λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή προστίθενται στις προκλήσεις διαφορετικών επιπέδων. Κι αν προστεθούν οι ζωονόσοι, απαιτείται συζήτηση με συνολικό επανασχεδιασμό» τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Τσιάρας κλήθηκε να σχολιάσει δήλωση κτηνοτρόφου της Αχαΐας, σχετικά με τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

«Ο αντιπρόεδρος δεν έκανε τίποτε άλλο από το να επιβεβαιώσει τους πόρους που δόθηκαν στον αγροτικό κόσμο μέσα στο 2025. Σε μία δύσκολη χρονιά, με καθυστερήσεις πληρωμών λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ που πρώτος αναγνωρίζω, καταφέραμε υψηλότερες πληρωμές στον αγροτικό κόσμο, καθώς η κυβέρνηση για άλλη μία φορά έσκυψε πάνω από τα προβλήματα. Δόθηκε η μεγαλύτερη αποζημίωση από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα για τις θανατώσεις ζώων, γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός εξήγγειλε αναπλήρωση εισοδήματος για περίοδο ενός χρόνου. Υπάρχει πρόγραμμα ανασύστασης ζωϊκού κεφαλαίου» υποστήριξε ο κ. Τσιάρας.

01:40 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

22:45 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

22:14 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

21:49 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

