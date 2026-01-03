myPROPERTY: Νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα – Ποιες θα υποβάλλονται ψηφιακά από 5 Ιανουαρίου

Σύνοψη από το

  • Από 5 Ιανουαρίου 2026, οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) για σύσταση, τροποποίηση ή κατάργηση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών υποβάλλονται ψηφιακά μέσω του myPROPERTY.
  • Η ΑΑΔΕ απλοποιεί περαιτέρω τη διαδικασία εντάσσοντας νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.
  • Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής διαδικασίας, η αρχική δήλωση ΦΜΑ πρέπει να έχει υποβληθεί μέσω myPROPERTY και να μην έχει συνταχθεί ακόμα το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Εύη Κατσώλη

οικονομία

ΑΑΔΕ

Ψηφιακά, μέσω του myPROPERTY, υποβάλλονται, από 5 Ιανουαρίου 2026 οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) που αφορούν στη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων για τη σύσταση, τροποποίηση σύστασης και κατάργηση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών.

Ειδικότερα, με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1191/2025 και Α. 1192/2025), η διαδικασία απλοποιείται περαιτέρω, εντάσσοντας νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα myPROPERTY, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την αποτελεσματικότερη κατανομή των εργασιών στις υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, η νέα ψηφιακή διαδικασία αφορά σε τροποποιητικές δηλώσεις για:

  • Σύσταση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών,
  • Τροποποίηση σύστασης ή κατάργηση σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών.

Η υποβολή των δηλώσεων αυτών πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων myPROPERTY μέσω ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ), ενισχύοντας τη διαφάνεια και μειώνοντας τη γραφειοκρατία στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Αρχική Δήλωση: Η αρχική δήλωση ΦΜΑ πρέπει να έχει υποβληθεί ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY ή myPROPERTY μέσω ΔΟΥ/ ΚΕΦΟΚ.
  • Μη Υπογραφή Συμβολαίου: Δεν πρέπει να έχει συνταχθεί ακόμα το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο της σύστασης, τροποποίησης σύστασης ή κατάργησης των ιδιοκτησιών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου > Μεταβιβάσεις, Κληρονομιές, Γονικές παροχές, Δωρεές μέσω myPROPERTY > Δηλώσεις μέσω myPROPERTY > Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακίνητου.

 

