Θεσσαλονίκη: Ανοιχτοί δρόμοι στη Β. Ελλάδα εν αναμονή των αυριανών αποφάσεων της πανελλαδικής σύσκεψης των αγροτών στα Μάλγαρα

Στην πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων των αγροτών που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, κρίνεται το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Εισηγήσεις υπάρχουν τόσο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με απόφαση του πανελλαδικού οργάνου, όσο και για παραπομπή των όποιων αποφάσεων στα κατά τόπους αγροτικά μπλόκα, ανάλογα με τις απόψεις που επικρατούν κατά περίπτωση.

Ενόψει των αυριανών αποφάσεων, πάντως, τα μπλόκα παραμένουν ανοιχτά, για την ευχερέστερη μετακίνηση εκδρομέων των γιορτών.

Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, στα διόδια των Μαλγάρων στην ΠΑΘΕ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα, ενώ ελεύθερη είναι η διέλευση των οχημάτων και από τους τελωνειακούς σταθμούς.

Στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας- Βόρειας Μακεδονίας οι αγρότες του μπλόκου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν πορεία με αγροτικά αυτοκίνητα και γεωργικούς ελκυστήρες στην πόλη του Κιλκίς. Την ίδια ώρα πρόκειται να συνεδριάσουν για να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις οι αγρότες του μπλόκου που έχει στηθεί στον συνοριακό σταθμό Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας- Βουλγαρίας.

Στο τελωνείο της Νίκης ελεύθερα κινούνται τα αυτοκίνητα, εν αναμονή των αποφάσεων της πανελλαδικής σύσκεψης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την ίδια στάση τηρούν και οι αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».