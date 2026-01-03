Εξαπατήθηκαν… από την Τεχνητή Νοημοσύνη: Πήγαν να παρακολουθήσουν ανύπαρκτο σόου πυροτεχνημάτων για την Πρωτοχρονιά – «Μας έκαναν φάρσα»

  • Χιλιάδες άνθρωποι εξαπατήθηκαν από ψεύτικα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεντρώθηκαν στο Brooklyn Bridge Park για να παρακολουθήσουν μια μεγαλοπρεπή επίδειξη πυροτεχνημάτων την παραμονή της Πρωτοχρονιάς — μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι η εκδήλωση δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.
  • Λογαριασμοί στο TikTok και το Instagram φέρονται να χρησιμοποίησαν βίντεο τεχνητής νοημοσύνης για να παρουσιάσουν την υποτιθέμενη εκδήλωση ως τον τέλειο τρόπο για να υποδεχτούν το 2026, ωθώντας χιλιάδες να πιστέψουν τις διαδικτυακές ανοησίες.
  • Οι συγκεντρωμένοι ένιωσαν απογοήτευση, με έναν πολίτη να δηλώνει «Μας έκαναν φάρσα;», καθώς χιλιάδες περίμεναν μάταια την επίδειξη πυροτεχνημάτων.
Enikos Newsroom

διεθνή

Εξαπατήθηκαν… από την Τεχνητή Νοημοσύνη: Πήγαν να παρακολουθήσουν ανύπαρκτο σόου πυροτεχνημάτων για την Πρωτοχρονιά – «Μας έκαναν φάρσα»

Χιλιάδες άνθρωποι εξαπατήθηκαν από ψεύτικα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεντρώθηκαν στο Brooklyn Bridge Park για να παρακολουθήσουν μια μεγαλοπρεπή επίδειξη πυροτεχνημάτων την παραμονή της Πρωτοχρονιάς — μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι η εκδήλωση δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.

Λογαριασμοί στο TikTok και το Instagram φέρονται να χρησιμοποίησαν βίντεο τεχνητής νοημοσύνης για να παρουσιάσουν την υποτιθέμενη εκδήλωση ως τον τέλειο τρόπο για να υποδεχτούν το 2026, ωθώντας χιλιάδες να πιστέψουν τις διαδικτυακές ανοησίες και να εμφανιστούν στο σημείο από νωρίς.

«Μας έκαναν φάρσα; Μας έκαναν φάρσα. Πόσοι άνθρωποι είναι παραπληροφορημένοι εδώ;», είπε ο Ζακ Γκιλ, ο οποίος εξαπατήθηκε για να κατέβει στο πάρκο και δημοσίευσε ένα βίντεο με το απογοητευμένο πλήθος που έγινε viral.

Το βίντεο δείχνει τους εκατοντάδες ανθρώπους στις όχθες του ποταμού Μπρούκλιν να μετρούν αντίστροφα για τα μεσάνυχτα — και στη συνέχεια να φαίνονται έκπληκτοι καθώς δεν έπεσαν πυροτεχνήματα στη γέφυρα.

«Τι λέει αυτό για το 2026;» απαντά ο φίλος του.

Άλλα βίντεο δείχνουν χιλιάδες πρόθυμους εορταστές με τηλέφωνα στα χέρια, έτοιμους να απαθανατίσουν τη στιγμή του σόου πάνω από τη Γέφυρα του Μπρούκλιν.

Μετά τις κραυγές για την αλλαγή του έτους, επικράτησε μια αισθητή σιωπή όταν ο ουρανός παρέμεινε σκοτεινός.

Η μόνη παράσταση πυροτεχνημάτων στην παραλία πραγματοποιήθηκε κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας και στο Κόνι Άιλαντ, και τα δύο μακριά από τη θέα στις προβλήτες Ντάμπο.

Μερικά από τα… θύματα παραδέχτηκαν ότι βασίστηκαν σε προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT για συμβουλές σχετικά με το πώς να υποδεχτούν τη νέα χρονιά.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν επίσης ανεξέλεγκτα, με φαρσέρ να συμβουλεύουν τους τουρίστες να μετρήσουν αντίστροφα από τα μεσάνυχτα στο πάρκο ή στο DUMBO.

