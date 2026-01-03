Το Ιράν καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

  • Το Ιράν, βασικός σύμμαχος της Βενεζουέλας, καταδίκασε την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της χώρας της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο Press TV.
  • Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η φερόμενη επίθεση παραβιάζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Βενεζουέλας.
  • Η επίθεση παραβιάζει επίσης τον χάρτη του ΟΗΕ, μετέδωσε το Press TV.
Το Ιράν, βασικός σύμμαχος της Βενεζουέλας, καταδίκασε την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της χώρας της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο Press TV.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η φερόμενη επίθεση παραβιάζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Βενεζουέλας, καθώς και τον χάρτη του ΟΗΕ, μετέδωσε το Press TV.

«Η στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ εναντίον ενός ανεξάρτητου κράτους που είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της περιφερειακής και διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, οι συνέπειες της οποίας θα επηρεάσουν ολόκληρο το διεθνές σύστημα», ανέφερε το υπουργείο.

