Αγγελική Ηλιάδη για τη διαθήκη της Καίτης Γκρέυ: «Η επιθυμία της πρέπει να γίνει σεβαστή»

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που η Καίτη Γκρέυ έφυγε από τη ζωή. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στις 19 Ιανουαρίου του 2025, ενώ τον Οκτώβριο δημοσιεύτηκε η διαθήκη της. Όπως έγινε γνωστό, μοναδικός κληρονόμος της είναι ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης, εγγονός της από τον γιο της, Βασίλη Ηλιάδη.

Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, και εκεί ρωτήθηκε για τη διαθήκη της γιαγιάς της, με την ίδια να τονίζει ότι η επιθυμία της μεγάλης τραγουδίστριας πρέπει να γίνει σεβαστή.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για τη διαθήκη της γιαγιάς της, η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε πως: «Την ημέρα που κηδέψαμε την γιαγιά μου, είχα μιλήσει σε όλους σας και είπα ακριβώς πώς είναι τα πράγματα».

«Ένας άνθρωπος φεύγει και έχει μία συγκεκριμένη επιθυμία. Αυτή η επιθυμία πρέπει να γίνει σεβαστή. Τώρα, το τι βγαίνει ο ένας και ο άλλος και λέει, ειλικρινά δεν με αφορά και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν ασχολούμαι με οτιδήποτε μπορεί να μου χαλάσει την ηρεμία μου. Δεν θέλω, θέλω να είμαι ήρεμη!», συνέχισε.

