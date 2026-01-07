Αναταραχή στη Μινεάπολη των ΗΠΑ: Αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης πυροβόλησε και σκότωσε 37χρονη οδηγό – Σφοδρές αντιδράσεις – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Αναβρασμός επικρατεί στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, καθώς ένας αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, αλλιώς ICE, πυροβόλησε θανάσιμα μία 37χρονη γυναίκα.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ είναι σε εξέλιξη μαζική επιχείρηση επιβολής του νόμου στη μεγαλύτερη πόλη της Μινεσότα, επιχείρηση την οποία έχει ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη δημοσιότητα έρχονται βίντεο, ένα εκ των οποίων δείχνει τη στιγμή του θανάσιμου πυροβολισμού.

BREAKING: Footage shows the moment a woman was shot by an ICE officer in Minneapolis. DHS Secretary Kristi Noem has made the following statement: “It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in enforcement action. They got stuck in the snow… pic.twitter.com/uiq5hyE5bP — Collin Rugg (@CollinRugg) January 7, 2026

Σφοδρές αντιδράσεις

Τοπικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσαν ότι είναι ενήμεροι για τον πυροβολισμό, καταδικάζοντας συγχρόνως την ενίσχυση της παρουσίας ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Μάλιστα, ο Φρέι τόνισε ότι η επιχείρηση “προκαλεί χάος στην πόλη μας” και ζήτησε από την ICE “να φύγει αμέσως”.

Una mujer murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración en Mineápolis, Minnesota. El Gobierno de Trump dijo que era “una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma” durante un operativo contra indocumentados.pic.twitter.com/tGJYB7YN0c — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 7, 2026

Η γερουσιαστής Τίνα Σμιθ δήλωσε σε ανάρτησή της ότι η νεκρή γυναίκα ήταν Αμερικανίδα πολίτης. “Συγκεντρώνω πληροφορίες, αλλά η κατάσταση στο πεδίο είναι ασταθής. Η ICE πρέπει να αποχωρήσει τώρα για την ασφάλεια όλων”, έγραψε.

Όμως η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια Μακ Λάφλιν, ανέφερε ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε αφού “ταραξίες” παρεμπόδισαν πράκτορες της ICE και ένας οδηγός επιχείρησε να πατήσει αστυνομικούς, κάτι που χαρακτήρισε “πράξη εγχώριας τρομοκρατίας”.

“Αξιωματικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε προληπτικά”, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του υπουργείου, συμπληρώνοντας πως αστυνομικοί τραυματίστηκαν, αλλά αναμένεται να αναρρώσουν.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι το γραφείο του διερευνά το περιστατικό και κάλεσε τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του.