Αναταραχή στη Μινεάπολη των ΗΠΑ: Αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης πυροβόλησε και σκότωσε 37χρονη οδηγό – Σφοδρές αντιδράσεις – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Σύνοψη από το

  • Αναβρασμός έχει δημιουργηθεί στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, όπου αξιωματικός της ICE πυροβόλησε θανάσιμα μία 37χρονη γυναίκα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιβολής του νόμου.
  • Τοπικοί αξιωματούχοι, όπως ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, καταδίκασαν την παρουσία ομοσπονδιακών δυνάμεων, με τον Φρέι να δηλώνει ότι η επιχείρηση “προκαλεί χάος στην πόλη μας” και να ζητά από την ICE “να φύγει αμέσως”.
  • Ωστόσο, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας χαρακτήρισε το περιστατικό “πράξη εγχώριας τρομοκρατίας”, δηλώνοντας ότι ο αξιωματικός της ICE “πυροβόλησε προληπτικά” αφού “ταραξίες” παρεμπόδισαν πράκτορες και ένας οδηγός επιχείρησε να πατήσει αστυνομικούς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ ΜΙΝΕΑΠΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ

Αναβρασμός επικρατεί στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, καθώς ένας αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, αλλιώς ICE, πυροβόλησε θανάσιμα μία 37χρονη γυναίκα.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ είναι σε εξέλιξη μαζική επιχείρηση επιβολής του νόμου στη μεγαλύτερη πόλη της Μινεσότα, επιχείρηση την οποία έχει ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη δημοσιότητα έρχονται βίντεο, ένα εκ των οποίων δείχνει τη στιγμή του θανάσιμου πυροβολισμού.

Σφοδρές αντιδράσεις

Τοπικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσαν ότι είναι ενήμεροι για τον πυροβολισμό, καταδικάζοντας συγχρόνως την ενίσχυση της παρουσίας ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Μάλιστα, ο Φρέι τόνισε ότι η επιχείρηση “προκαλεί χάος στην πόλη μας” και ζήτησε από την ICE “να φύγει αμέσως”.

Η γερουσιαστής Τίνα Σμιθ δήλωσε σε ανάρτησή της ότι η νεκρή γυναίκα ήταν Αμερικανίδα πολίτης. “Συγκεντρώνω πληροφορίες, αλλά η κατάσταση στο πεδίο είναι ασταθής. Η ICE πρέπει να αποχωρήσει τώρα για την ασφάλεια όλων”, έγραψε.

Όμως η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια Μακ Λάφλιν, ανέφερε ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε αφού “ταραξίες” παρεμπόδισαν πράκτορες της ICE και ένας οδηγός επιχείρησε να πατήσει αστυνομικούς, κάτι που χαρακτήρισε “πράξη εγχώριας τρομοκρατίας”.

“Αξιωματικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε προληπτικά”, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του υπουργείου, συμπληρώνοντας πως αστυνομικοί τραυματίστηκαν, αλλά αναμένεται να αναρρώσουν.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι το γραφείο του διερευνά το περιστατικό και κάλεσε τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο αν δεν θέλει να πάει; Ειδικός ανατρέπει τα όσα πιστεύουμε

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

Καλαφάτης: Φέρνουμε την τεχνολογία σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των πολιτών

Η Theon International ολοκλήρωσε την εξαγορά 9,8% της Exosens έναντι 268,7 εκατ. ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:23 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι για την Γροιλανδία μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η αποτυχία της πολιτικής κατευνασμού του Τραμπ

Τον τελευταίο χρόνο, οι Ευρωπαίοι φίλοι που έγιναν αντίπαλοι των ΗΠΑ έχουν κινηθεί προσεκτικά ...
21:28 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Αντόνιο Κόστα: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα υποστηρίξει τη Γροιλανδία και τη Δανία όταν χρειαστεί και δεν θα δεχ...
21:19 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Ελικόπτερο μπλέχτηκε σε καλώδια και συνετρίβη – Νεκρός Ρώσος μεγιστάνας – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Περμ της Ρωσ...
20:31 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης – Οι δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου

Υπενθυμίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη συνθηκολογικά δικαιώματα για τη διατήρηση βάσεων και την α...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι