Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με 48ωρο «μπλακ άουτ» από την Πέμπτη και ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό – Η απάντηση της Κυβέρνησης

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με νέους αποκλεισμούς προχωρούν από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου σε όλη τη χώρα αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι τονίζουν ότι τα 6 μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση ήταν ήδη γνωστά και δεν ικανοποιούν τα αιτήματά τους. Παράλληλα, 18 μπλόκα και αγροτικοί σύλλογοι δηλώνουν υπέρ της πραγματοποίησης συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, όπως προκύπτει από επιστολή που απέστειλαν στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν μεταξύ άλλων πως «ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πέντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο. Ωστόσο, όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν, μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων».

Σημειώνεται ότι την άμεση εισαγγελική και αστυνομική παρέμβαση για τα αγροτικά μπλόκα, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενες αξιόποινες πράξεις διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας και παραβάσεις του ΚΟΚ ζήτησε με παραγγελία του προς τις Εισαγγελίες εφετών της χώρας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και συνέχιση των αποκλεισμών στον κόμβο της Νίκαιας αποφάσισαν οι αγρότες της περιοχής, μετά τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο μπλόκο.

Οι αγρότες του μπλόκου, αμέσως μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι, εξέφρασαν τη διαφωνία τους, εκτιμώντας ότι δεν καλύπτονται τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, την Πέμπτη, στις 11:00, προγραμματίζεται αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Προβλέπεται προηγουμένως συγκέντρωση των αγροτών στις 10:00 το πρωί στο μπλόκο της Νίκαιας, από όπου θα κινηθούν οργανωμένα προς το σημείο.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν ικανοποιούν τους αγρότες, και πως από την Πέμπτη ξεκινούν κινητοποιήσεις στα Τέμπη. ««Δίνουμε μάχη στα Τέμπη από την Πέμπτης» είπε ο Ρίζος Μαρούδας, συμπληρώνοντας πως ζητάνε διάλογο με τον πρωθυπουργό.»

Στο πλαίσιο του συντονισμού με τα υπόλοιπα μπλόκα σε πανελλαδικό επίπεδο, τέθηκε επίσης πρόταση για αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων, καθώς και παρεμβάσεις σε παρακαμπτήριους δρόμους.

Παράλληλα, συζητήθηκε η πραγματοποίηση νέας πανελλαδικής διάσκεψης το Σαββατοκύριακο, με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σφραγίζουν την Πέμπτη τα Μάλγαρα

Μπλακ άουτ για 48 ώρες από την Πέμπτη (8/1) στις 12 το μεσημέρι αποφάσισαν οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων και ζητούν ταυτόχρονα συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Αν μας οριστεί το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επανεξετάσουμε τη στάση μας και θα χαλαρώσουμε τον αποκλεισμό», δήλωσε στη Voria ο Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Σύμφωνα με την απόφαση της συνέλευσης των αγροτών, η κυκλοφορία από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα και αντίστροφα θα διακοπεί και στις παρακαμπτήριους.

Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Ανεστίδης, οι αγρότες του μπλόκου αποφάσισαν να καταγγείλουν τις απειλές που προέρχονται από την κυβέρνηση και αφορούν σε παρεμβάσεις της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών για τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα που είναι στους δρόμους.

Επιπλέον οι αγρότες της Χαλκιδικής αποφάσισαν επίσης να προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό από την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, στον κόμβο της Νέας Τρίγλιας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες της Καρδίτσας

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις και οι αγρότες της Καρδίτσας, που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, τονίζοντας στη διάρκεια της συνέλευσης, το απόγευμα της Τετάρτης, πως οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν δίνουν λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο και απειλούν τη βιωσιμότητά του.

Μάλιστα την Πέμπτη θα μεταβούν με τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου, όπου στο σημείο αυτό θα αποκλείσουν την δίοδο από και προς την Αθήνα, με συναδέλφους τους από μπλόκα της περιοχής.

Αναλυτικά, την Πέμπτη, θα μετακινηθούν στον κόμβο του Μπράλου τρακτέρ από την Καρδίτσα, από τον Δομοκό αλλά και την Αταλάντη.

Με ομόφωνη απόφαση τους η αγρότες ζητούν, παράλληλα, συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να συζητηθούν και οικονομικά μέτρα πέραν αυτών που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη.

Από την Πέμπτη στις 10:00 το πρωί αναμένεται να κλείσουν όλους τους δρόμους στην περιοχή του Μπράλου πριν ακόμη φτάσουν ενισχυτικές δυνάμεις με τρακτέρ από άλλα μπλόκα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σε 48ωρους αποκλεισμούς προχωρούν από την Πέμπτη παραγωγοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Νίκης και Ευζώνων



Σε 48ωρη κινητοποίηση προχωρούν από την Πέμπτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αποφάσεις τους ελήφθησαν κατά τις σημερινές γενικές συνελεύσεις των μπλόκων, μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, και εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν από την Πέμπτη τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ΙΧ επιβατικών οχημάτων θα λαμβάνονται αποφάσεις περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 αύριο έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά την Πέμπτη στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται περιοδικά, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά την Πέμπτη στις 11:00, με αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε σήμερα με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.

Οι παραγωγοί υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους αποσκοπούν στην ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και την απαίτηση για ουσιαστική στήριξη και δέσμευση της κυβέρνησης για βιώσιμες λύσεις.

Η εικόνα σε Κάστρο Βοιωτίας και Περιμετρική Πατρών

Με έντονο προβληματισμό υποδέχθηκαν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και οι Βοιωτοί αγρότες. Συγκεκριμένα, 96 ώρες (4 μέρες) κλείνουν εθνική και παράδρομοι από τις 9:00 π.μ. την Πέμπτη.

«Την Πέμπτη ξεκινάει ο τελικός. Δεν πήραμε τίποτα», λένε οι αγρότες σύμφωνα με την ΕΡΤ, συμπληρώνοντας ότι «όλα είναι αόριστα».

Στην Περιμετρική Πατρών, οι αγρότες και ο κτηνοτρόφοι διατηρούν σκληρή στάση, ενώ σχολίασαν ότι δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Ορισμένοι, μάλιστα, σημείωσαν ότι άκουσαν λιγότερα από αυτά που περίμεναν να ακούσουν.

Αιτωλοακαρνανία: Αποκλεισμό της Ιονίας Οδού και των παραδρόμων προαναγγέλλουν οι αγρότες

Συνεδρίασαν στις 20:30 οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας από το μπλόκο του Αγγελόκαστρου οι οποίοι δηλώνουν ότι από τις 08:00 το πρωί της Πέμπτης και μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, έχουν δηλώσει ότι θα κλείσουν την Ιονία Οδό και τους παραδρόμους.

Η Συντονιστική Επιτροπή τους θα προχωρήσει σε αποκλεισμός του κόμβου Κουβαρά και των παρακαμπτήριων οδών.

48ωρο κλείσιμο της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας

Οι αγρότες της Εύβοιας, ακολουθώντας την πανελλαδική γραμμή προχωρούν και αυτοί σε νέες κινητοποιήσεις.

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής κλιμάκωσης του αγώνα τους, προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας, από την Πέμπτη στις 10:00 π.μ.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο πρόεδρος του μπλόκου της Κηρίνθου Μπάμπης Τσιβίκας: «τα μπλόκα της Χαλκίδας, της Κηρίνθου και της Ιστιαίας αποφασίσαμε 48ωρο κλείσιμο της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας».

Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων με 48ωρους αποκλεισμούς σε Τελωνείο Κακκαβιάς και λιμάνι Ηγουμενίτσας

Στον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού, έξω από τον λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, αναμένεται να προχωρήσουν στις 11 το πρωί της Πέμπτης οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας.

Έπειτα από σύσκεψη που είχαν αργά το απόγευμα, αποφασίστηκε ο 48ωρος αποκλεισμός της Εγνατίας, υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, όπως αναφέρουν στην σχετική ανακοίνωση.

Μαζί με τους αγρότες στο μπλόκο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και ιχθυοκαλλιεργητές της Θεσπρωτίας. Την κινητοποίηση του 48ωρου αποκλεισμού στηρίζουν το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας και τα Σωματεία ταξί.

Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να γίνει συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στο μπλόκο Καλπακίου. Οι αγρότες έχουν αποφασίσει, να γίνει μηχανοκίνητη πορεία προς το Τελωνείο της Κακκαβιάς με σκοπό τον διήμερο αποκλεισμό του.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζήτησαν με επιστολή τους αγρότες από 18 μπλόκα μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες

Επιστολή με την οποία ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απέστειλαν στον υπουργό Κ. Τσιάρα, εκπρόσωποι 18 αγροτικών μπλόκων και συλλόγων, οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αξιολογήσουν τις τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τον πρωτογενή τομέα και να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στη σύσκεψη, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή τους, συμμετείχαν εκπρόσωποι μπλόκων από τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πάτρα.

Σχετικά με τη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων για τον πρωτογενή τομέα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και άλλα κυβερνητικά στελέχη, οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη σημειώνουν ότι προκύπτουν δύο βασικές διαπιστώσεις. Αφενός, η ανακοίνωση συγκεκριμένων θέσεων και οικονομικών μεγεθών δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για την έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών. Αφετέρου, υπογραμμίζεται ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία δεν καλύφθηκαν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

«Κατά κοινή ομολογία, έχοντας πλέον ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη, δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης διαλόγου κυβέρνησης και αγροτών. Υπάρχουν, όμως, πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενούς τομέα, τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις ούτε αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η συνάντηση της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, ενώ οι εκπρόσωποι των μπλόκων έχουν ήδη ενημερώσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αναμένουν τον ορισμό του ραντεβού για την έναρξη των συζητήσεων.

Τα 6 νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Στην εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες προχώρησαν την Τετάρτη τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας.

Συγκεκριμένα, οι έξι νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι οι εξής:

1. Αναδιανομή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης

2. Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

3. Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για:

θέσπιση αποζημίωσης στο 100%

παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών

αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ

4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση)

5. Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων

Προειδοποίηση Μαρινάκη στους αγρότες: Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο

«Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος να κοπεί η χώρα στα δύο», προειδοποίησε τους αγρότες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι στο μέτρο του λογικού θα πρέπει να εφαρμοστεί από την Ελληνική Αστυνομία ένα σχέδιο προκείμενου να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο.

«Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στον δρόμο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο MEGA και τόνισε πως η κυβέρνηση πρέπει να περάσει «άμεσα στην εφαρμογή ενός σχεδίου πάντοτε επιχειρησιακά ορθού, χωρίς ακρότητες ώστε να λυθεί αυτή η κατάσταση, αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κατανόηση των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στις κινητοποιήσεις».

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «λόγω και όσων συνέβησαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία πληγή διαχρονική για την οποία όλοι έχουν ευθύνη, που και εκεί μπαίνει ένα τέλος, ένα γενναίο τέλος, το οποίο άργησε να έρθει και γι’ αυτό και έχουμε όλοι ευθύνη- με το πέρασμά του στην ΑΑΔΕ, λόγω της καθυστέρησης των πληρωμών, η κυβέρνηση έδειξε κάτι παραπάνω από ανοχή στις αγροτικές κινητοποιήσεις».

«Η Ελλάδα πέρασε δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια, μειώθηκε το εισόδημα των πολιτών. Τους καταλαβαίνω για αυτά τα οποία λένε. Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος, έχουμε δείξει πάνω από πολλή ανοχή, το λέω ξανά και ξανά, να κοπεί η χώρα στα δύο», προειδοποίησε.