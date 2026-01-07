Άρειος Πάγος: Άμεση εισαγγελική και αστυνομική παρέμβαση για τα αγροτικά μπλόκα – Ζητεί εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών

  • Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ζητά την άμεση εισαγγελική και αστυνομική παρέμβαση για τα αγροτικά μπλόκα.
  • Κάνει λόγο για συνεχιζόμενες αξιόποινες πράξεις διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Ζητά την ταυτοποίηση των υπευθύνων, την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.
Την άμεση εισαγγελική και αστυνομική παρέμβαση για τα αγροτικά μπλόκα, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενες αξιόποινες πράξεις διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας και παραβάσεις του ΚΟΚ ζητά με παραγγελία του προς τις Εισαγγελίες εφετών της χώρας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Της Άννας Κανδύλη

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός υπενθυμίζοντας και σχετική παραγγελία που είχε αποστείλει στις 9 Δεκεμβρίου τους επισημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των υπευθύνων, την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει στην παραγγελία του:

«Υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9757/09-12-2025 σχετική παραγγελία μας και παρακαλούμε, για την άμεση παρέμβασή σας, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στα πλαίσια άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς σας, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), αλλά και της παράβασης του άρθρου 38 § 15 του Ν. 5209/2025 («Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»), σε συνδυασμό με 292 § 1 του ΠΚ, που φέρονται τελούμενες, εξακολουθητικά, δια του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας».

