Θεσσαλονίκη: «Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση» – Η πρώτη αντίδραση των αγροτών μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις

«Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση» τόνισε ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας σε δηλώσεις του αμέσως μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες.

Το κυβερνητικό επιτελείο ανακοίνωσε εξειδικευμένα μέτρα για τους αγρότες, ωστόσο, στο μπλόκο Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, δεν υποδέχθηκαν με ζέση όσα ακούστηκαν από το κυβερνητικό επιτελείο.

Σημειώνεται ότι στις 6 το απόγευμα αναμένεται σύσκεψη για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ υπήρξε μια «παγωμάρα» στα όσα ακούστηκαν.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας, σε δηλώσεις του εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις εξαγγελίες, ενώ, όπως είπε, δεν θεωρεί ότι οι αγρότες θα αποχωρήσουν εύκολα από τα μπλόκα τους.

«Αυτό που αποκομίζω κάθε μέρα από τους συναδέλφους είναι αποτυχημένες πληρωμές, προγράμματα που μένουν στη μέση, προγράμματα που υλοποιήσαμε και εξαπατηθήκαμε, καθώς επενδύσαμε πάνω σε ένα προϊόν και αντί να μας το στηρίξουν συνεχίζουν και κάνουν συμφωνίες με τρίτες χώρες, εισάγοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας. Περίμενα να σταθεί στο ύψος της αυτή τη φορά η κυβέρνηση, εξαγγέλλοντας πραγματικά μέτρα για το μέλλον της γεωργίας, αντ’ αυτού μας είπαν μέσα από μισόλογα ότι δεν σας θέλουμε. Η συμφωνία Mercosur θα είναι ταφόπλακα για μας, το μέλλον κρίνεται πολύ ζοφερό. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα απαντήσουν οι αγρότες, σίγουρα δεν νομίζω να φύγουν από τον δρόμο έτσι εύκολα», είπε αρχικά ο κ. Μπότας.

«Η συμφωνία της Mercosur είναι μονόπλευρη, η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα συμφέρον απ’ αυτό. Θα μπορούσαμε να στηριχτούμε για να παράγουμε περισσότερα. Η τεχνογνωσία υπάρχει, η στήριξη όμως είναι μηδαμινή, αντίθετα δεχόμαστε τρικλοποδιές κάθε μέρα. Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση», συμπλήρωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής.