Θεσσαλονίκη: «Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση» – Η πρώτη αντίδραση των αγροτών μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις

Σύνοψη από το

  • «Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση», τόνισε ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας, μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τους αγρότες.
  • Οι αγρότες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τις εξαγγελίες, αναφέροντας αποτυχημένες πληρωμές και προγράμματα που μένουν στη μέση, ενώ η συμφωνία Mercosur θεωρείται «ταφόπλακα».
  • Σύσκεψη αναμένεται στις 6 το απόγευμα για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, με τον κ. Μπότα να εκτιμά ότι οι αγρότες δεν θα αποχωρήσουν εύκολα από τα μπλόκα τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: «Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση» – Η πρώτη αντίδραση των αγροτών μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις

«Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση» τόνισε ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας σε δηλώσεις του αμέσως μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες.

Το κυβερνητικό επιτελείο ανακοίνωσε εξειδικευμένα μέτρα για τους αγρότες, ωστόσο, στο μπλόκο Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, δεν υποδέχθηκαν με ζέση όσα ακούστηκαν από το κυβερνητικό επιτελείο.

Σημειώνεται ότι στις 6 το απόγευμα αναμένεται σύσκεψη για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ υπήρξε μια «παγωμάρα» στα όσα ακούστηκαν.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας, σε δηλώσεις του εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις εξαγγελίες, ενώ, όπως είπε, δεν θεωρεί ότι οι αγρότες θα αποχωρήσουν εύκολα από τα μπλόκα τους.

«Αυτό που αποκομίζω κάθε μέρα από τους συναδέλφους είναι αποτυχημένες πληρωμές, προγράμματα που μένουν στη μέση, προγράμματα που υλοποιήσαμε και εξαπατηθήκαμε, καθώς επενδύσαμε πάνω σε ένα προϊόν και αντί να μας το στηρίξουν συνεχίζουν και κάνουν συμφωνίες με τρίτες χώρες, εισάγοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας. Περίμενα να σταθεί στο ύψος της αυτή τη φορά η κυβέρνηση, εξαγγέλλοντας πραγματικά μέτρα για το μέλλον της γεωργίας, αντ’ αυτού μας είπαν μέσα από μισόλογα ότι δεν σας θέλουμε. Η συμφωνία Mercosur θα είναι ταφόπλακα για μας, το μέλλον κρίνεται πολύ ζοφερό. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα απαντήσουν οι αγρότες, σίγουρα δεν νομίζω να φύγουν από τον δρόμο έτσι εύκολα», είπε αρχικά ο κ. Μπότας.

«Η συμφωνία της Mercosur είναι μονόπλευρη, η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα συμφέρον απ’ αυτό. Θα μπορούσαμε να στηριχτούμε για να παράγουμε περισσότερα. Η τεχνογνωσία υπάρχει, η στήριξη όμως είναι μηδαμινή, αντίθετα δεχόμαστε τρικλοποδιές κάθε μέρα. Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση», συμπλήρωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Έτοιμο το ΕΣΥ για τα αυξημένα κρούσματα γρίπης και επαρκή τα αποθέματα Tamiflu

Το μυστικό για να τρώμε περισσότερο και να αδυνατίζουμε το 2026, σύμφωνα με ειδικό

Μητρώο φερεγγυότητας ενοικιαστών: Πότε θα κάνει πρεμιέρα και πώς θα λειτουργήσει – Οι τελευταίες πληροφορίες

Αγροτικό ρεύμα: Ανώτατη τιμή στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα για 5 χρόνια προτείνει το ΠΑΣΟΚ – Τι αναφέρει για το αγροτικό πετρέ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:06 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Άρειος Πάγος: Άμεση εισαγγελική και αστυνομική παρέμβαση για τα αγροτικά μπλόκα – Ζητεί εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών

Την άμεση εισαγγελική και αστυνομική παρέμβαση για τα αγροτικά μπλόκα, κάνοντας λόγο για συνεχ...
14:00 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στον Κηφισό: Λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ

Τροχαίο ατύχημα συνέβη πριν από λίγο στη Λ. Κηφισού, όταν λεωφορείο παρέσυρε πεζή γυναίκα στο ...
13:45 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Ασλανίδης για Καρυστιανού: Περιμέναμε να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου – Είναι ηθικό το θέμα

«Περιμέναμε να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου η κ. Καρυστιανού από την ημέρα που ανα...
13:41 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Από το 2022 υπήρχαν καταγγελίες για τις «άθλιες συνθήκες» που ζούσε ο 16χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου

Από το 2022, το «Χαμόγελο του Παιδιού», είχε λάβει και είχε αποστείλει κατεπείγουσα αναφορά στ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι