Grand Hotel: Τα τρία τελευταία συγκλονιστικά επεισόδια

Η αυλαία πέφτει στο «Grand Hotel» με τα τρία τελευταία επεισόδια, που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως την Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 21:00. Οι εξελίξεις κορυφώνονται, οι αλήθειες αποκαλύπτονται και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τις πιο κρίσιμες αποφάσεις της ζωής τους. Ένα συγκλονιστικό φινάλε γεμάτο αγωνία, ανατροπές και έντονα συναισθήματα, όπου όλα τα μυστικά βγαίνουν στο φως.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

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Η Αλίκη και ο Πέτρος ξεκινούν τη νέα τους ζωή και σχεδιάζουν το ταξίδι του μέλιτος, αναζητώντας λίγες στιγμές ηρεμίας μακριά από όλους.

Όμως τα στοιχεία που έχει βρει ο Χρόνης εναντίον του Ρήγα, δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Έτσι, ο Άρης και ο Πέτρος αναλαμβάνουν να τον παρακολουθούν στενά, φοβούμενοι πως θα εξαφανιστεί πριν προλάβει η αστυνομία να κινηθεί εναντίον του.

Η Κυβέλη συνειδητοποιεί πως δεν αντέχει να το σκάσει για δεύτερη φορά με τον Ρήγα. Η ζωή που ονειρεύτηκε μαζί του μοιάζει πλέον να χάνεται, καθώς ο φόβος, τα ψέματα και οι συνέπειες των πράξεών του απειλούν να τους διαλύσουν οριστικά. Στα προσφυγικά, το δάνειο για τα νέα σπίτια προχωρά, οι πληγές αρχίζουν να κλείνουν και ο Χαραλάμπης με τη Θεώνη ξαναβρίσκουν σιγά σιγά την ελπίδα για το μέλλον.

Ο Ρήγας, τελικά, συλλαμβάνεται και αυτή τη φορά τα πράγματα δείχνουν πολύ άσχημα γι’ αυτόν…

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

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Ο Ρήγας, για να σώσει τον εαυτό του, αποκαλύπτει στον Χρόνη ότι ήταν μάρτυρας στη δολοφονία της βαρόνης και είδε με τα μάτια του την Σοφία να τη σκοτώνει… Η Κυβέλη, μη γνωρίζοντας ότι ο Ρήγας πρόκειται να καταθέσει εναντίον της κόρης της, προσπαθεί να του βρει δικηγόρο, αλλά όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Η χαριστική βολή έρχεται όταν μαθαίνει από τον Σαλαμπάση τι έχει σκοπό να κάνει ο Ρήγας… Η οργή της για το ψέμα και την προδοσία του Ρήγα θα προκαλέσει απανωτές αποκαλύψεις… Ο Πέτρος, η Αλίκη και οι δικοί τους άνθρωποι, τρελοί από χαρά, γιορτάζουν την προφυλάκιση του Ρήγα. Ο ενθουσιασμός τους κορυφώνεται όταν εμφανίζεται μπροστά τους η Δέσποινα. Η Κυβέλη βλέπει τον κόσμο της να καταρρέει μέσα σε λίγες στιγμές και παίρνει μια απόφαση που κανείς ποτέ δε θα φανταζόταν…

ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ

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Η ευτυχία της Αλίκης και του Πέτρου επισκιάζεται από ένα τραγικό γεγονός που συγκλονίζει το Grand Hotel και βυθίζει τους πάντες στη θλίψη. Ο Ρήγας καταρρέει και βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη καμπή της ζωής του. Ένας απρόσμενος θάνατος, ένας γάμος, η επιστροφή και τιμωρία ενός παλιού γνώριμου, αλλά και (όχι μόνο) ένα χαρμόσυνο γεγονός θα γεμίσουν συγκίνηση το Grand Hotel… Η ώρα της κάθαρσης έχει φτάσει για όλους, οι οποίοι καλούνται να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν και να αγκαλιάσουν όσα τους επιφυλάσσει η νέα εποχή.