Grand Hotel: Ο αστυνόμος Κομνηνός μαθαίνει τα πάντα για τους φόνους της Σοφίας

Αποκαλύψεις που σοκάρουν έρχονται στο “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη ετοιμάζεται ευτυχισμένη για τον γάμο της με τον Πέτρο. Ο Βλάσσης συλλαμβάνεται για την δολοφονία που έγινε στο μαγαζί του και η Ελένη παρακαλεί τον αστυνόμο να τον αφήσει, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος.

Η Φρίντα επιστρέφει στο ξενοδοχείο για να είναι κοντά στην Αλίκη… και ο Ιορδάνης κάνει τα πάντα για να την κερδίσει ξανά και να δώσει μια ευκαιρία ακόμη στη σχέση τους.

Η απόφασή της, όμως, να αναλάβει την υπεράσπιση του Βλάσση, δυσκολεύει τα πράγματα. Στο σπίτι του Χαραλάμπη, ενώ ο Πέτρος ετοιμάζεται για τον γάμο, έρχεται και ο Άρης, εμφανώς αμήχανος, ελπίζοντας ότι θα τον δεχτεί δίπλα του ο φίλος του.

Η Κυβέλη με τον Ρήγα παίρνουν την απόφαση να φύγουν από το ξενοδοχείο, την ίδια ώρα που η Τασία ανακαλύπτει, τυχαία, ένα στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στον φόνο της Μελίνας και του Χατζημήτρου.

Η αναπάντεχη μαρτυρία του Ιάσονα σχετικά με την ενοχή της Σοφίας στην δολοφονία της βαρόνης, ανατρέπει τα πάντα και φέρνει τη Σοφία αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη…

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Η Κυβέλη καταρρέει και ξεσπά στην αγκαλιά της Αλίκης

Ο Αστυνόμος Κομνηνός μαθαίνει τα πάντα για τους φόνους της Σοφίας