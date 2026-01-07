Άγρια συμπλοκή στο κέντρο της Πάτρας – Πληροφορίες για πτώση ατόμου από κτίριο και τραυματισμοί

Σύνοψη από το

  • Άγρια συμπλοκή ξέσπασε σήμερα Τετάρτη το βράδυ στην Πάτρα στη συμβολή των οδών Σωσιπάτρου και Κορίνθου.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται ένα άτομο να έχει πέσει από τον α’ όροφο κτιρίου, προκαλώντας την κινητοποίηση ΕΚΑΒ και αστυνομίας.
  • Η συμπλοκή φέρεται να έγινε μεταξύ Ρομά και είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό
Φωτογραφία Αρχείου

Άγρια συμπλοκή ξέσπασε σήμερα Τετάρτη το βράδυ στην Πάτρα στη συμβολή των οδών Σωσιπάτρου και Κορίνθου. Από τη συμπλοκή προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και κινητοποίηση της αστυνομίας, ενώ στο σημείο προσήλθαν και μονάδες του ΕΚΑΒ, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το pelop.gr, φέρεται ένα άτομο να έχει πέσει από τον α’ όροφο κτιρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Όπως γίνεται γνωστό, υπήρξε συμπλοκή μεταξύ Ρομά. Μάλιστα η ένταση φέρεται να κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη.

23:55 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

