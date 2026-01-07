Άγρια συμπλοκή στο κέντρο της Πάτρας – Πληροφορίες για πτώση ατόμου από κτίριο και τραυματισμοί

Άγρια συμπλοκή ξέσπασε σήμερα Τετάρτη το βράδυ στην Πάτρα στη συμβολή των οδών Σωσιπάτρου και Κορίνθου. Από τη συμπλοκή προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και κινητοποίηση της αστυνομίας, ενώ στο σημείο προσήλθαν και μονάδες του ΕΚΑΒ, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το pelop.gr, φέρεται ένα άτομο να έχει πέσει από τον α’ όροφο κτιρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Όπως γίνεται γνωστό, υπήρξε συμπλοκή μεταξύ Ρομά. Μάλιστα η ένταση φέρεται να κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη.