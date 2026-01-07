Σέρρες: «Προφανώς ήταν η άτυχη στιγμή» λέει ο δικηγόρος του 16χρονου που προφυλακίστηκε για την δολοφονία του 17χρονου – Η συγγνώμη της μητέρας του δράστη

  • Στις Σέρρες, ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου παραμένει υπό κράτηση, καθώς η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
  • Ο δικηγόρος του 16χρονου δήλωσε ότι «ήταν 2-3 γροθιές, δεν είναι γνώστης πολεμικών τεχνών» και χαρακτήρισε το περιστατικό ως «άτυχη στιγμή», τονίζοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση αφαίρεσης ζωής.
  • Η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του άτυχου 17χρονου. Παράλληλα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε λάβει και αποστείλει κατεπείγουσα αναφορά για τον 16χρονο από το 2022.
«Ήταν 2-3 γροθιές, δεν είναι γνώστης πολεμικών τεχνών» δήλωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του 16χρονου που κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του άτυχου 17χρονου, στις Σέρρες. Ο δράστης θα παραμείνει υπό κράτηση μετά τις κατηγορίες που άσκησε σε βάρος του η εισαγγελέας, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του 16χρονου η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο ίδιος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Σερρών, από την οποία πήρε προθεσμία για την Παρασκευή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

«Προφανώς ήταν η άτυχη στιγμή»

«Ο εντολέας μου είπε ότι υπήρξε μια παρεξήγηση μεταξύ τους. Κατέληξε στο να τον χτυπήσει, δεν είχε, προφανώς, πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του. Ήταν μια διαφορά μεταξύ ανηλίκων που πολλές φορές συμβαίνει όπως γνωρίζετε καλά και δεν καταλήγει πουθενά. Δυστυχώς πρόβλημα στην υγεία του παιδιού προέκυψε στην πορεία και το άτυχο παιδί έχασε τη ζωή του», δήλωσε ο Λεωνίδας Βασιλάκος συνήγορος του 16χρονου, όπως μεταδίδει η Voria.

Όπως είπε ο κ. Βασιλάκος, δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο όργανο. «Δεν είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, ήταν 2-3 γροθιές. Προφανώς ήταν η άτυχη στιγμή. Το παιδί δεν το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή, έφυγε. Σηκώθηκε το θύμα και μετά από λίγες ώρες κατέληξε», δήλωσε ο δικηγόρος. Όπως ακόμη ανέφερε, η συμπλοκή διήρκησε για δευτερόλεπτα και ο 16χρονος ενημερώθηκε από την αστυνομία για το ότι το άλλο παιδί έχασε τη ζωή του.

«Μην μασάς» φώναζαν οι φίλοι του 16χρονου

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, την ώρα που ο 16χρονος αναχωρούσε, μια παρέα φίλων του ήταν έξω από τα Δικαστήρια και του φώναζαν πως είναι στο πλευρό του.

«Μην μασάς», «Είμαστε όλοι εδώ», «Είμαστε δίπλα σου αδελφέ», έλεγαν την ώρα που με σκυμμένο το κεφάλι ο 16χρονος έμπαινε στο περιπολικό και αναχωρούσε για το Αστυνομικό Μέγαρο, όπου παραμένει κρατούμενος.

Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και το σώμα του 17χρονου «έδειξε» η ιατροδικαστική 

Υπενθυμίζεται ότι η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του άτυχου 17χρονου.

Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Σέρρες, ξυλοδαρμός

«Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί και τα δύο παιδιά»

Μάλιστα, από το 2022, το «Χαμόγελο του Παιδιού», είχε λάβει και είχε αποστείλει κατεπείγουσα αναφορά στις αρμόδιες Αρχές, για τον 16χρονο που -σήμερα- κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 17χρονου Άγγελου.

«Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί και τα δύο παιδιά, γιατί είναι και τα δύο θύματα» ανέφερε στο enikos.gr ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του «Χαμόγελο του Παιδιού», την ώρα που ο 16χρονος βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών Αρχών, αφού φέρεται να ομολόγησε πως εκείνος χτύπησε τον 17χρονο, επειδή έστελνε μηνύματα στην κοπέλα του.

Συγκεκριμένα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά, βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. «Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια» επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην σχετική ανακοίνωση του οργανισμού.

Σέρρες, ξυλοδαρμός

«Ζητώ συγγνώμη, μακάρι να δικαστώ εγώ» λέει η μητέρα του 16χρονου

Συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου, ζήτησε η μητέρα του φερόμενου ως δράστη.

«Λυπάμαι πολύ για αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη αν και αυτό είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς», είπε χαρακτηριστικά. «Ξέρω ότι είναι πολύ λίγο, δεν αρκεί. Ξέρω τον θυμό τους, τους δικαιολογώ. Ο γιος μου αν φταίει θα πληρώσει και θα φυλακιστεί» δήλωσε και τόνισε πως έχει μετανιώσει.

Όπως εξήγησε, ο γιος της της είχε πει ότι είχε προηγηθεί καβγάς, χωρίς ωστόσο να της αποκαλύψει ότι είχε χτυπήσει τόσο σοβαρά τον 17χρονο. «Μου είπε ότι μάλωσαν, αλλά όχι ότι τον χτύπησε τόσο πολύ», σημείωσε.

