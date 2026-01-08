Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πέτρο μετά τις δηλώσεις για στρατιωτική επιχείρηση στην Κολομβία – Συνάντηση στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, είχαν τηλεφωνική συνομιλία το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με προεδρική πηγή και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ήταν η πρώτη απευθείας επικοινωνία των δύο ηγετών μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στη Λατινική Αμερική.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση με επίκεντρο την κυβέρνηση της Κολομβίας «του ακούγεται καλή ιδέα», σχόλιο που είχε προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στη Μπογκοτά. Όπως ανέφεραν πηγές από το προεδρικό γραφείο του Πέτρο, η τηλεφωνική επικοινωνία χαρακτηρίστηκε «εγκάρδια» και «με αμοιβαίο σεβασμό», χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης.

Συνάντηση με τον Πέτρο στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε ο Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι γίνονται ήδη οι απαραίτητες διευθετήσεις για μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Γκουστάβο Πέτρο. Όπως έγραψε, «ήταν μεγάλη τιμή να μιλήσω με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος με κάλεσε για να εξηγήσει την κατάσταση γύρω από τα ναρκωτικά και άλλες διαφορές που είχαμε». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εκτίμησε τον τόνο της συνομιλίας και ανυπομονεί να τον υποδεχθεί στην Ουάσινγκτον στο προσεχές διάστημα.

Πηγή: Reuters