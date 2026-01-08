Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πέτρο μετά τις δηλώσεις για στρατιωτική επιχείρηση στην Κολομβία – Συνάντηση στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, είχαν τηλεφωνική συνομιλία το απόγευμα της Τετάρτης, στην πρώτη απευθείας επικοινωνία μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.
  • Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην Κολομβία «του ακούγεται καλή ιδέα», σχόλιο που είχε προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στη Μπογκοτά.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι γίνονται διευθετήσεις για συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Γκουστάβο Πέτρο, δηλώνοντας ότι ανυπομονεί να τον υποδεχθεί στην Ουάσινγκτον.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πέτρο μετά τις δηλώσεις για στρατιωτική επιχείρηση στην Κολομβία – Συνάντηση στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, είχαν τηλεφωνική συνομιλία το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με προεδρική πηγή και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ήταν η πρώτη απευθείας επικοινωνία των δύο ηγετών μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στη Λατινική Αμερική.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση με επίκεντρο την κυβέρνηση της Κολομβίας «του ακούγεται καλή ιδέα», σχόλιο που είχε προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στη Μπογκοτά. Όπως ανέφεραν πηγές από το προεδρικό γραφείο του Πέτρο, η τηλεφωνική επικοινωνία χαρακτηρίστηκε «εγκάρδια» και «με αμοιβαίο σεβασμό», χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης.

Συνάντηση με τον Πέτρο στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε ο Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι γίνονται ήδη οι απαραίτητες διευθετήσεις για μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Γκουστάβο Πέτρο. Όπως έγραψε, «ήταν μεγάλη τιμή να μιλήσω με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος με κάλεσε για να εξηγήσει την κατάσταση γύρω από τα ναρκωτικά και άλλες διαφορές που είχαμε». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εκτίμησε τον τόνο της συνομιλίας και ανυπομονεί να τον υποδεχθεί στην Ουάσινγκτον στο προσεχές διάστημα.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο αν δεν θέλει να πάει; Ειδικός ανατρέπει τα όσα πιστεύουμε

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

Σκόπελος: Στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης με κινηματογραφική λάμψη για τους Γερμανούς

Καλαφάτης: Φέρνουμε την τεχνολογία σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των πολιτών

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:34 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Επικοινωνία Κιρ Στάρμερ – Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τη Γροιλανδία

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε το βράδυ της Τετάρτης ο πρωθυ...
03:18 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Κολομβία: Η αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα μπορεί να οδηγήσει σε «καταστροφή»

Οι πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του προέδρου Νικολάς ...
02:49 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ο Τραμπ ανακοίνωσε αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς – 31 είναι του ΟΗΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Τετάρτη προεδρικό υπόμνημα με το οποίο διατάσσει την αποχώρηση ...
02:33 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Πράσινο φως» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε διακομματικό νομοσχέδιο για την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για την προώθηση ενός διακομματικού νομοσχεδίου επιβολ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι