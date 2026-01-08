Ντόναλντ Τραμπ: «Πράσινο φως» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε διακομματικό νομοσχέδιο για την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για την προώθηση ενός διακομματικού νομοσχεδίου επιβολής κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ από τη Νότια Καρολίνα.

Όπως έκανε γνωστό ο Γκρέιαμ, η σχετική έγκριση ήρθε έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Τραμπ την Τετάρτη, στην οποία συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες του σχεδίου. Ο γερουσιαστής εξέφρασε την πεποίθησή του πως το νομοσχέδιο θα τύχει ευρείας διακομματικής στήριξης στο Κογκρέσο, γεγονός που θα επιτρέψει την άμεση προώθησή του προς ψήφιση.

«Αναμένω μια δυναμική διακομματική ψήφο, ενδεχομένως ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ, υπογραμμίζοντας τη βούληση και των δύο πλευρών να κινηθούν γρήγορα στο ζήτημα των κυρώσεων.

Πηγή: Reuters