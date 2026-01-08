Επικοινωνία Κιρ Στάρμερ – Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τη Γροιλανδία

  • Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, με επίκεντρο τη Γροιλανδία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και άλλα θέματα.
  • Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε ξεκάθαρα τη στήριξή του προς τη Δανία για τη Γροιλανδία, δηλώνοντας πως «κανείς άλλος δεν πρέπει να καθορίζει το μέλλον αυτής της περιοχής».
  • Η δήλωση του Στάρμερ ήρθε ως απάντηση στα λεγόμενα του Τραμπ, ο οποίος φέρεται να ανέφερε ότι η Γροιλανδία είναι απαραίτητη για την αμερικανική άμυνα.
Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε το βράδυ της Τετάρτης ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν σειρά θεμάτων, με επίκεντρο τη Γροιλανδία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κοινή επιχείρηση για την αναχαίτιση του δεξαμενόπλοιου Marinera, αλλά και τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη θέση του Στάρμερ για τη Γροιλανδία, καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε ξεκάθαρα τη στήριξή του προς τη Δανία, λέγοντας πως «κανείς άλλος δεν πρέπει να καθορίζει το μέλλον αυτής της περιοχής». Η δήλωση αυτή ήρθε ως απάντηση στα λεγόμενα του Τραμπ, ο οποίος φέρεται να ανέφερε ότι η Γροιλανδία είναι απαραίτητη για την αμερικανική άμυνα.

Πηγή: Reuters

