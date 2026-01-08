Τσιάρας: «Η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους αγρότες – Κανένας δεν έχει δικαίωμα να κλείσει τη χώρα»

Σύνοψη από το

  • “Κανείς δεν αγνοεί πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα” τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, την ώρα που οι αγρότες προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό Εθνικών Οδών, παρακαμπτηρίων και τελωνείων.
  • Ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση «ικανοποιεί τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών», ενώ έχει απευθύνει προσωπικά δεκάδες προσκλήσεις για συζήτηση, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει «απόλυτη άρνηση σε οποιαδήποτε μορφή διαλόγου».
  • Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τον αγροτικό κόσμο και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα», προσθέτοντας πως «με τα μπλόκα αδικείται η προσπάθεια των αγροτών».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Τσιάρας: «Η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους αγρότες – Κανένας δεν έχει δικαίωμα να κλείσει τη χώρα»

«Κανείς δεν αγνοεί πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, την ώρα που οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων, την Τετάρτη (7/1) προχωρούν από σήμερα σε 48ωρο αποκλεισμό Εθνικών Οδών, παρακαμπτηρίων και τελωνείων.

Όπως είπε ο κ. Τσιάρας μιλώντας στο ERTNews, «αν δει κανείς το τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα και για τον αγροτικό κόσμο και το αναλύσει, είμαι βέβαιος ότι θα διαμορφώσει μια εντελώς διαφορετική άποψη».

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με πολύ χαμηλές τιμές στα δύο βασικά ελληνικά προϊόντα, το βαμβάκι και το σιτάρι, ενώ χαρακτήρισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ «μια δύσκολη διαδικασία».

Όπως είπε, η κυβέρνηση «ικανοποιεί τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών», ενώ πρόσθεσε πως, «καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν δίνει φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη, είναι η Ελλάδα».

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως έχει απευθύνει προσωπικά δεκάδες προσκλήσεις «για να έρθουν να συζητήσουμε, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει η απόλυτη άρνηση σε οποιαδήποτε μορφή διαλόγου».

Σχολιάζοντας την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, χαρακτήρισε το σημείο αυτό «κρίσιμο σταυροδρόμι», ενώ επανέλαβε ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια σημαντική μεταρρύθμιση.

«Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αγροτών», τόνισε ο κ. Τσιάρας, προσθέτοντας πως «με τα μπλόκα αδικείται η προσπάθεια των αγροτών» και σε άλλο σημείο τόνισε ότι «δεν μπορεί να έχουμε μια λογική εκβιαστική».

«Αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία ανήκει στην άλλη πλευρά», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τον αγροτικό κόσμο και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα».

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάνει υποτροπές ο καρκίνος – Τι αποκαλύπτουν οι πρόσφατες έρευνες για το πώς μπορούμε να το σταματήσουμε

Αλλάζει το τοπίο του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Συνολικά 81 νέες προσλήψεις σε φορέα του Δημοσίου: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Οι ειδικότητες

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνεται αύριο το μπαράζ πληρωμών – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:45 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Με ένσταση αντισυνταγματικότητας, από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, άρχισε στην Oλομέλεια της Βουλής...
08:06 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γιάνης Βαρουφάκης: «Θύελλα» αντιδράσεων μετά τις δηλώσεις του για τα ναρκωτικά – Η εισαγγελική παρέμβαση και η απάντηση του

Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής τ...
21:11 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Κυβερνητικές πηγές σε αγρότες: Αν είστε όλοι μαζί θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό – Παραπέμπουν σε διάλογο με Χατζηδάκη και Τσιάρα

Θετικός στο να συναντήσει αγρότες, που θα εκπροσωπούν, ωστόσο, το σύνολο των ανθρώπων του πρωτ...
20:55 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Μαρινάκης για Βαρουφάκη: «Ντροπή και αηδία – Γονείς έχουν χάσει παιδιά από ναρκωτικά» – Τι είπε για τους αγρότες

“Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει η χώρα να κοπεί στα δύο”. Σαφής ήταν η προειδοποίηση...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι