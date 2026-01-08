Τσιάρας: «Η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους αγρότες – Κανένας δεν έχει δικαίωμα να κλείσει τη χώρα»

«Κανείς δεν αγνοεί πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, την ώρα που οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων, την Τετάρτη (7/1) προχωρούν από σήμερα σε 48ωρο αποκλεισμό Εθνικών Οδών, παρακαμπτηρίων και τελωνείων.

Όπως είπε ο κ. Τσιάρας μιλώντας στο ERTNews, «αν δει κανείς το τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα και για τον αγροτικό κόσμο και το αναλύσει, είμαι βέβαιος ότι θα διαμορφώσει μια εντελώς διαφορετική άποψη».

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με πολύ χαμηλές τιμές στα δύο βασικά ελληνικά προϊόντα, το βαμβάκι και το σιτάρι, ενώ χαρακτήρισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ «μια δύσκολη διαδικασία».

Όπως είπε, η κυβέρνηση «ικανοποιεί τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών», ενώ πρόσθεσε πως, «καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν δίνει φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη, είναι η Ελλάδα».

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως έχει απευθύνει προσωπικά δεκάδες προσκλήσεις «για να έρθουν να συζητήσουμε, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει η απόλυτη άρνηση σε οποιαδήποτε μορφή διαλόγου».

Σχολιάζοντας την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, χαρακτήρισε το σημείο αυτό «κρίσιμο σταυροδρόμι», ενώ επανέλαβε ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια σημαντική μεταρρύθμιση.

«Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αγροτών», τόνισε ο κ. Τσιάρας, προσθέτοντας πως «με τα μπλόκα αδικείται η προσπάθεια των αγροτών» και σε άλλο σημείο τόνισε ότι «δεν μπορεί να έχουμε μια λογική εκβιαστική».

«Αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία ανήκει στην άλλη πλευρά», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τον αγροτικό κόσμο και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα».

Δείτε το βίντεο: