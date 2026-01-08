Καιρός – Μαρουσάκης: Διπλή «πολική φωτοβολίδα» τα επόμενα 24ωρα – Χιόνια μέχρι και στα βόρεια προάστια της Αττικής

  • Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, «πολική αέρια μάζα μας έρχεται από τα βόρεια», φέρνοντας έντονες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία και χιονοπτώσεις σε Ήπειρο και δυτική Μακεδονία.
  • Ο ίδιος προβλέπει «νέα πολική εισβολή Δευτέρα προς Τρίτη», με πολύ πιθανές χιονοπτώσεις και στα βόρεια προάστια της Αττικής.
  • Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για «πολική φωτοβολίδα», καθώς αναμένονται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και τοπικός παγετός στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Διπλή πολική «εισβολή» φέρνει χιόνια σε ορισμένες περιοχές τις επόμενες ημέρες, με το σκηνικό του καιρού να είναι καθαρά χειμωνιάτικο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, «πολική αέρια μάζα μας έρχεται από τα βόρεια που θα συγκρουστεί με τις θερμές αέριες μάζες και θα δημιουργήσει μεγάλη πίεση. Θα ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι, ενώ έντονες θα είναι οι διακυμάνσεις στη θερμοκρασία τα επόμενα 24ωρα».

Ο μετεωρολόγος υποστήριξε ότι «η πρώτη βουτιά θα καταγραφεί από σήμερα το απόγευμα και μέχρι και αύριο, αύριο ξημερώματα θα έχουμε εντυπωσιακή βουτιά, τα ξημερώματα δεν θα ξεπερνάμε τους 6 βαθμούς στην Αθήνα. Η πολική αέρια μάζα θα δώσει και χιονοπτώσεις σε περιοχές Ηπείρου και δυτικής Μακεδονίας».

Ο ίδιος προβλέπει «νέα πολική εισβολή Δευτέρα προς Τρίτη. Πολύ πιθανές θα είναι οι χιονοπτώσεις και στα βόρεια προάστια. Δευτέρα και Τρίτη χιόνια στα βορειότερα τμήματα του λεκανοπεδίου της Αττικής». Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για «πολική φωτοβολίδα».

Η πρόγνωση από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-01-2026

  • Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση.
  • Στα δυτικά: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
  • Στην υπόλοιπη χώρα: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά.
  • Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5-6 και στο Αιγαίο 7-8 μποφόρ, εξασθενούν στα κεντρικά και βόρεια, όπου το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 4-6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια 8-10°C, στις υπόλοιπες περιοχές 12-14°C και στα Δωδεκάνησα 15-17°C.
  • Παγετός: Τοπικά στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-01-2026

  • Δυτικά: Άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
  • Υπόλοιπη χώρα: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα στα βόρεια και το βράδυ στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.
  • Χιονοπτώσεις: Στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.
  • Άνεμοι: Δυτικοί-νοτιοδυτικοί 5-7, στα πελάγη έως 8 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Άνοδος, κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-01-2026

  • Δυτικά: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.
  • Υπόλοιπη χώρα: Παροδικές νεφώσεις με λίγες βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο από το απόγευμα.
  • Χιονοπτώσεις: Στα ηπειρωτικά ορεινά.
  • Άνεμοι: Δυτικοί 4-6, στα νότια 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια βοριάδες 4-6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Πτώση στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-01-2026

  • Ανατολικά και νότια: Παροδικές νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοανατολικά.
  • Υπόλοιπη χώρα: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με βροχές κυρίως στο Ιόνιο έως το απόγευμα.
  • Χιονοπτώσεις: Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας, του βορειοανατολικού Αιγαίου και της Κρήτης.
  • Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα

