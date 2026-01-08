Καιρός – Μαρουσάκης: Διπλή «πολική φωτοβολίδα» τα επόμενα 24ωρα – Χιόνια μέχρι και στα βόρεια προάστια της Αττικής

Διπλή πολική «εισβολή» φέρνει χιόνια σε ορισμένες περιοχές τις επόμενες ημέρες, με το σκηνικό του καιρού να είναι καθαρά χειμωνιάτικο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, «πολική αέρια μάζα μας έρχεται από τα βόρεια που θα συγκρουστεί με τις θερμές αέριες μάζες και θα δημιουργήσει μεγάλη πίεση. Θα ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι, ενώ έντονες θα είναι οι διακυμάνσεις στη θερμοκρασία τα επόμενα 24ωρα».

Ο μετεωρολόγος υποστήριξε ότι «η πρώτη βουτιά θα καταγραφεί από σήμερα το απόγευμα και μέχρι και αύριο, αύριο ξημερώματα θα έχουμε εντυπωσιακή βουτιά, τα ξημερώματα δεν θα ξεπερνάμε τους 6 βαθμούς στην Αθήνα. Η πολική αέρια μάζα θα δώσει και χιονοπτώσεις σε περιοχές Ηπείρου και δυτικής Μακεδονίας».

Ο ίδιος προβλέπει «νέα πολική εισβολή Δευτέρα προς Τρίτη. Πολύ πιθανές θα είναι οι χιονοπτώσεις και στα βόρεια προάστια. Δευτέρα και Τρίτη χιόνια στα βορειότερα τμήματα του λεκανοπεδίου της Αττικής». Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για «πολική φωτοβολίδα».

Δείτε το βίντεο: