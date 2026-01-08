Θεσσαλονίκη: Κρατούσαν όμηρους δύο αλλοδαπούς και ζητούσαν λύτρα για να τους απελευθερώσουν

  • Συνελήφθησαν τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ενέχονται σε υπόθεση αρπαγής, εκβίασης και παράνομης κατακράτησης αλλοδαπών.
  • Οι συλληφθέντες κρατούσαν παρά τη θέλησή τους σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους δύο αλλοδαπούς, με σκοπό την καταβολή χρηματικού ποσού από τις οικογένειές τους για την απελευθέρωσή τους.
  • Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από τηλεφωνική καταγγελία για πιθανό περιστατικό αρπαγής, οδηγώντας στην αποκάλυψη της υπόθεσης χθες βράδυ.
Περιπολικό αστυνομίας

Συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες δικυκλιστών αστυνομικών της ομάδας «Ζ», τρία άτομα, τα οποία ενέχονται σε υπόθεση αρπαγής, εκβίασης και παράνομης κατακράτησης αλλοδαπών, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 23, 22 και 19 ετών σε βάρος των οποίων, σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκε τηλεφωνική καταγγελία στο Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, για πιθανό περιστατικό αρπαγής και στο πλαίσιο διερεύνησής της, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία, βραδινές ώρες χθες (07-01-2026), διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω κρατούσαν παρά τη θέλησή τους σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, δύο αλλοδαπούς.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι οι δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν χωρίς τη θέλησή τους στο εν λόγω διαμέρισμα, με σκοπό την καταβολή χρηματικού ποσού από τις οικογένειές τους, για την απελευθέρωσή τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

11:15 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Στιγμές τρόμου έζησαν οι κάτοικοι του Γιαννιτσοχωρίου στην Ηλεία τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν...
