Μινεάπολη: Ποια ήταν η 37χρονη «ποιήτρια» που έπεσε νεκρή από πυρά της ICE – Βίντεο με τη σύζυγό της να θρηνεί

  • Μια γυναίκα σκοτώθηκε από πυροβολισμούς πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη, με την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ να αναγνωρίζεται ως το θύμα. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την πόλη, ανοίγοντας νέο κύκλο αντιδράσεων.
  • Ενώ ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι το χαρακτήρισαν πράξη αυτοάμυνας και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας ως «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας», η μητέρα της Γκουντ δήλωσε ότι η κόρη της «δεν έχει καμία σχέση με κάτι τέτοιο» και ήταν «από τους πιο καλοσυνάτους ανθρώπους».
  • Η Γκουντ περιγραφόταν ως «ποιήτρια και συγγραφέας και σύζυγος και μαμά». Σπαρακτικό βίντεο δείχνει τη σύντροφό της να θρηνεί και να κατηγορεί τον εαυτό της για τον θάνατο της γυναίκας της.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μινεάπολη

Ένα θανατηφόρο περιστατικό με εμπλοκή ομοσπονδιακών πρακτόρων της υπηρεσίας ICE έχει συγκλονίσει τη Μινεάπολη, στις ΗΠΑ, ανοίγοντας νέο κύκλο αντιδράσεων γύρω από τις επιχειρήσεις μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ.

Μια γυναίκα σκοτώθηκε από πυροβολισμούς πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) την Τετάρτη, στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια της τελευταίας επιχείρησης καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ σε μεγάλη αμερικανική πόλη — μια υπόθεση που ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν πράξη αυτοάμυνας.


Η γυναίκα που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορα της ICE την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου αναγνωρίστηκε από τη μητέρα της ως η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ.

Μινεάπολη

Η Γκουντ πέθανε μόλις λίγα τετράγωνα από το σημείο όπου ζούσε.

«Πρέπει να ήταν τρομοκρατημένη»

Η μητέρα της, Ντόνα Γκάνγκερ, δήλωσε στη Minnesota Star Tribune ότι η κόρη της ζούσε στις «Twin Cities» (Δίδυμες Πόλεις), στη πολιτεία της Μινεσότα, με τη σύντροφό της και ότι η οικογένεια ενημερώθηκε για τον θάνατό της αργά το πρωί της Τετάρτης.

«Είναι τόσο ανόητο», είπε η Γκάνγκερ, αφού έμαθε ορισμένες από τις συνθήκες θανάτου της κόρης της από δημοσιογράφο. «Πρέπει να ήταν τρομοκρατημένη».

Η Γκάνγκερ πρόσθεσε ότι η κόρη της «δεν έχει καμία σχέση με κάτι τέτοιο», σχολιάζοντας τις αναφορές ότι η Ρενέ Νικόλ Γκουντ συμμετείχε σε διαδηλώσεις κατά των επιχειρήσεων της ICE.

Μινεάπολη
Φωτογραφία: AP

«Η γυναίκα που ούρλιαζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραχοποιός, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ απείθαρχη, παρεμπόδιζε και αντιστεκόταν, και στη συνέχεια βίαια, εκ προθέσεως και άγρια, παρέσυρε τον πράκτορα της ICE, ο οποίος φαίνεται ότι την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Πηγή: Truth Social

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, περιέγραψε το περιστατικό ως «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας» που διαπράχθηκε εναντίον πρακτόρων της ICE από μια γυναίκα που «προσπάθησε να τους παρασύρει και να τους εμβολίσει με το όχημά της».

Μινεάπολη
Φωτογραφία: AP

«Η Ρενέ ήταν από τους πιο καλοσυνάτους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ» αντέτεινε ωστόσο η μητέρα της.

«Ήταν εξαιρετικά συμπονετική. Φρόντιζε ανθρώπους σε όλη της τη ζωή. Ήταν στοργική, συγχωρητική και τρυφερή. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», κατέληξε.

Ποιήτρια, συγγραφέας, σύζυγος και μαμά

Ένας λογαριασμός στο Instagram που φαίνεται να ανήκει στην Γκουντ, πριν το περιστατικό, την περιγράφει ως «ποιήτρια και συγγραφέα και σύζυγο και μαμά και άθλια κιθαρίστρια από το Κολοράντο – ζώντας στη Μινεάπολη, Μινεσότα».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Renee GOOD (@renee.nicole.good)


Η Γκουντ είχε παντρευτεί στο παρελθόν τον Τίμι Ρέι Μάκλιν Τζούνιορ, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 36 ετών.

Ο πατέρας του, Τίμι Ρέι Μάκλιν Σίνιορ, δήλωσε πως είναι σε κατάσταση σοκ όταν έμαθε ότι η Γκουντ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Ανέφερε ότι η Γκουντ και ο γιος του είχαν ένα παιδί, το οποίο είναι σήμερα 6 ετών.

«Δεν υπάρχει κανένας άλλος στη ζωή του» είπε ο Μάκλιν.  «Θα οδηγήσω. Θα πετάξω. Για να πάω να πάρω το εγγόνι μου», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι η Γκουντ είχε ακόμη δύο παιδιά, τα οποία, όπως πίστευε, ζούσαν με την ευρύτερη οικογένειά της.

Μινεάπολη
Φωτογραφία: AP

Σπαρακτικό βίντεο: Θρηνεί η σύζυγός της

Βίντεο που προκαλεί ανατριχίλα δείχνει μια γυναίκα γεμάτη αίματα, η οποία -σύμφωνα με τη New York Post- συστήθηκε ως σύζυγος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, να κατηγορεί τον εαυτό της για τη δολοφονία της συντρόφου της από πράκτορες της ICE.

Μινεάπολη

Η γυναίκα καταγράφηκε να κλαίει με λυγμούς λίγα βήματα από το αυτοκίνητο της Γκουντ το πρωί της Τετάρτης στη Μινεάπολη, καθώς ένας γείτονας που άκουσε τη φασαρία τη ρωτούσε τι συνέβη.

«Την έπεισα να κατέβει εδώ, εγώ φταίω» είπε μέσα από λυγμούς. «Μόλις πυροβόλησαν τη γυναίκα μου».


«Τη χτύπησαν στο κεφάλι. Έχω ένα 6χρονο παιδί στο σχολείο» φάνηκε να λέει.

«Ζεστή και στοργική μητέρα»

Το 2020, ενώ σπούδαζε δημιουργική γραφή στο Old Dominion University στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, η Γκουντ τιμήθηκε με το βραβείο ποίησης του πανεπιστημίου για το έργο «On Learning to Dissect Fetal Pigs».

Ένα σύντομο βιογραφικό στη σελίδα του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας στο Facebook ανέφερε ότι η Γκουντ, γνωστή τότε ως Ρενέ Μάκλιν, καταγόταν από το Κολοράντο Σπρινγκς και παρουσίαζε ένα podcast με τον σύζυγό της, Τιμ Μάκλιν.

«Όταν δεν γράφει, δεν διαβάζει ή δεν μιλά για τη γραφή» συνέχιζε η ανάρτηση, «κάνει μαραθωνίους ταινιών και φτιάχνει ακατάστατη τέχνη».

Η Μέγκαν Κόχερ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «γνώρισα τη Ρενέ και τη γυναίκα της μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Μου πρόσφεραν τσάι και μπισκότα στο σπίτι τους ενώ μιλούσαμε για θέματα του σχολείου».

Η Κόχερ περιέγραψε τη Γκουντ ως «μια τόσο ζεστή και στοργική μητέρα. Αυτό είναι τραγικό πέρα από κάθε λέξη».

Άνθρωποι που συμμετείχαν σε αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ έδωσαν λίγες λεπτομέρειες για τη ζωή της Γκουντ.

Μινεάπολη
Φωτογραφία: AP

«Ήταν ειρηνική, έκανε το σωστό» είπε ο Τζαϊλάνι Χουσεΐν, εκτελεστικός διευθυντής του CAIR-MN.

«Πέθανε επειδή αγαπούσε τους γείτονές της», τόνισε.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Renee GOOD (@renee.nicole.good)


Ένας άλλος που πήρε τον λόγο και συστήθηκε μόνο ως Νόα απέρριψε τον χαρακτηρισμό της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, ότι η Γκουντ ήταν τρομοκράτισσα και είπε ότι η Γκουντ βρισκόταν την Τετάρτη στην Portland Avenue «για να παρακολουθήσει τους τρομοκράτες».

Καθώς οι παρευρισκόμενοι περπατούσαν γύρω από το τετράγωνο, εκατοντάδες άνθρωποι φώναζαν το όνομα της Γκουντ.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Renee GOOD (@renee.nicole.good)


Η 27χρονη Μέρι Ράντφορντ ζούσε δίπλα στη Γκουντ και έβλεπε συχνά εκείνη και τον μικρό γιο της όταν έβγαζε βόλτα τον σκύλο της. «Είναι μια όμορφη οικογένεια. Έχουν έναν γιο. Είναι πολύ γλυκός», είπε.

Η Ράντφορντ ανέφερε ότι οι Γκουντ μετακόμισαν σχετικά πρόσφατα, αλλά είχαν «υπέροχες συζητήσεις».

«Θα μας λείψει να τους βλέπουμε» είπε. «Είναι τόσο επώδυνο να σκέφτομαι πώς θα τα καταφέρει στη ζωή του ο γιος της. Και δεν μπορώ καν να φανταστώ τι περνά αυτή η οικογένεια».

