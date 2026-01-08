Τροχαίο στον Κηφισό: Νεκρός ο ένας οδηγός από τη σφοδρή σύγκρουση των φορτηγών

Σύνοψη από το

  • Υπέκυψε στα τραύματά του ο οδηγός του ενός φορτηγού που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα στον Κηφισό.
  • Τα ξημερώματα, φορτηγό έχασε τον έλεγχο, πέρασε το διάζωμα και συγκρούστηκε σφοδρά με δεύτερο φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα προς Πειραιά.
  • Σημειώνεται ότι στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας βρίσκεται προληπτικά και ο δεύτερος οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σύγκρουση φορτηγών στον Κηφισό

Υπέκυψε στα τραύματά του ο οδηγός του ενός φορτηγού που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα (8/1) στον Κηφισό.

Αν και ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, δεν τα κατάφερε. Τα τραύματα που του προκλήθηκαν από το τροχαίο στον Κηφισό ήταν βαρύτατα και παρά την προσπάθεια των γιατρών, λίγη ώρα μετά άφησε την τελευταία του πνοή.

Σημειώνεται ότι στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας βρίσκεται προληπτικά και ο δεύτερος οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Σύγκρουση φορτηγών στον Κηφισό

Πώς συνέβη το τροχαίο

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/1), φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, πέρασε το διάζωμα και κατέληξε πάνω σε δεύτερο φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, προς Πειραιά.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και η Τροχαία, ενώ προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.

 

