Μητέρα πίστευε ότι ο πόνος που ένιωθε οφειλόταν στο στρες, ώσπου διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος – «Νόμιζα ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό»

Ο καρκίνος του παγκρέατος θεωρείται συχνά ένας “σιωπηλός εχθρός”, καθώς τα πρώιμα σημάδια του συχνά μπερδεύονται με κοινές παθήσεις, όπως η παλινδρόμηση ή το άγχος. Η ιστορία μιας γυναίκας που διαγνώστηκε με τη σοβαρή νόσο αποτελεί μια υπενθύμιση της κρίσιμης σημασίας που έχει η έγκαιρη διάγνωση.

«Νόμιζα ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό»

Η Michelle O’Prey διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος τον περασμένο Αύγουστο, αν και η ίδια υποστηρίζει ότι τα συμπτώματα είχαν ξεκινήσει ήδη από πέρυσι. Η μητέρα δύο παιδιών, που ζει στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα τέλη Σεπτεμβρίου και πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα χημειοθεραπεία. Η περιπέτειά της ξεκίνησε στις αρχές του 2024 με έναν διακοπτόμενο πόνο στο πάνω μέρος της κοιλιάς.

«Ο πόνος εξαφανιζόταν και εμφανιζόταν ξανά μετά από λίγες μέρες. Σκεφτόμουν ότι δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Η διάγνωση ήταν ένα τεράστιο σοκ για μένα. Είχα κάποια συμπτώματα, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν κάτι τόσο σοβαρό όσο ο καρκίνος του παγκρέατος», αναφέρει η γυναίκα.

Όταν ο πόνος επέστρεψε μήνες αργότερα, επισκέφθηκε τον γιατρό της. «Ο παθολόγος με εξέτασε αλλά δεν βρήκε κάτι ασυνήθιστο. Δεν είχα άλλα συμπτώματα τότε, οπότε συζητήσαμε για πιθανή παλινδρόμηση ή ακόμα και στρες. Μου έδωσαν φαρμακευτική αγωγή και όταν ο πόνος υποχώρησε, δεν το ξανασκέφτηκα».

Τα ανησυχητικά συμπτώματα πριν από τη διάγνωση με καρκίνο

Η κατάσταση επιδεινώθηκε τον Αύγουστο, όταν ο πόνος έγινε πιο έντονος και συνοδευόταν από νέα, ανησυχητικά σημάδια:

Πόνος που αντανακλούσε στην πλάτη

Σκούρα ούρα

Ναυτία

«Όταν πήγα ξανά στον γιατρό, παρατήρησε μια ευαισθησία στην κοιλιακή χώρα και είδε ότι το λευκό των ματιών μου είχε αρχίσει να κιτρινίζει (ίκτερος). Με συμβούλευσε να πάω αμέσως στα Επείγοντα», θυμάται η Michelle.

Στο νοσοκομείο Ulster, οι εξετάσεις αίματος και η αξονική τομογραφία έδειξαν έναν όγκο στην κεφαλή του παγκρέατος. «Ήταν το απόλυτο σοκ, καθώς δεν είχα πραγματικά πολλά συμπτώματα. Όμως, μου είπαν ότι εντοπίστηκε νωρίς, δεν είχε εξαπλωθεί και ότι ήταν δυνητικά θεραπεύσιμος με χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία».

Η μάχη της αποκατάστασης

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Michelle υποβλήθηκε σε μια επέμβαση διάρκειας πέντε ωρών. «Τώρα βρίσκομαι στην έβδομη εβδομάδα μετά το χειρουργείο και αναρρώνω ακόμα. Γνωρίζω ότι έχω μπροστά μου τις χημειοθεραπείες, αλλά είμαι αισιόδοξη. Νιώθω ευγνώμων και τυχερή που ο καρκίνος εντοπίστηκε αρκετά νωρίς ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί».

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στο νοσηλευτικό προσωπικό, πρόσθεσε: «Ήταν φανταστικοί, τόσο στοργικοί και με φρόντισαν απίστευτα. Οι γιατροί με ενημέρωναν καθημερινά για τα πάντα».

Πρόσφατα, η Michelle άρχισε να νιώθει αρκετά καλά ώστε να απολαμβάνει ξανά στιγμές με την οικογένειά της. «Την τελευταία εβδομάδα η ναυτία υποχώρησε. Κατάφερα μάλιστα να παρευρεθώ σε μια εκδήλωση στον παιδικό σταθμό του γιου μου, κάτι που σήμαινε τα πάντα για μένα».

Καρκίνος του παγκρέατος: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Η Joanne Flynn, εξειδικευμένη νοσηλεύτρια στο South Eastern Trust, τονίζει τη σημασία της ενημέρωσης. «Δυστυχώς, τα ποσοστά επιβίωσης στον καρκίνο του παγκρέατος μπορεί να είναι χαμηλά. Η έγκαιρη ανίχνευση και η αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι ζωτικής σημασίας».

Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε:

Πόνος στην κοιλιά ή στην πλάτη

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Ίκτερος (κιτρίνισμα στο δέρμα ή στα μάτια)

Απώλεια όρεξης και κόπωση

Ναυτία και αδυναμία

Αλλαγές στο χρώμα των κοπράνων

«Η έγκαιρη διάγνωση μας επιτρέπει να δράσουμε γρήγορα, κάτι που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης», εξηγεί η Flynn.

«Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας»

Η Michelle προτρέπει πλέον όλους να μην αμελούν την υγεία τους: «Επισκεφθείτε τον γιατρό σας αν κάτι σας ενοχλεί, ακόμα και αν είναι κάτι μικρό. Αφιερώστε χρόνο για την υγεία σας, έστω και μόνο για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Είναι τόσο σημαντικό να φροντίζετε τον εαυτό σας».