Πάτρα: Πληροφορίες ότι παραδόθηκε 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Πάτρα, Κώστας, Ξυλοδαρμός

Η δολοφονία του 30χρονου Κώστα έξω από νυχτερινό κέντρο έπειτα από συμπλοκή στην Πάτρα, έχει προκαλέσει οργή και σοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, παραδόθηκε στην Αστυνομία ο 26χρονος που φέρεται ως ένας εκ των τριών βασικών δραστών της ανθρωποκτονίας.

Πρόκειται για τον 26χρονο που σύμφωνα με το βίντεο “πατούσε” στο κεφάλι κατ’ επανάληψη τον άτυχο 30χρονο.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου

Από ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, προκλήθηκε ο θάνατος του 30χρονου Κώστα, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών.

Όπως απεδείχθη μεταφέρθηκε εγκεφαλικά νεκρός στο Νοσοκομείο, με μυδρίαση (η κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη (ανοιχτή) και δεν αντιδρά κανονικά στο φως) και με το λεγόμενο “σκορ Γλασκώβης 4” (σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης υποδηλώνει σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία ή βαθύ κώμα).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάνει υποτροπές ο καρκίνος – Τι αποκαλύπτουν οι πρόσφατες έρευνες για το πώς μπορούμε να το σταματήσουμε

Αλλάζει το τοπίο του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Στεγαστική πίστη: Στην πεντάδα των φθηνότερων χωρών της Ευρωζώνης η Ελλάδα – Θετικό πρόσημο στην πιστωτική επέκταση στα στε...

Αυθαίρετα: Πότε λήγει η προθεσμία για την τακτοποίησή τους – Πόσο πιθανή είναι η παράταση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:35 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Σοβαρό τροχαίο στην Κορινθία: Αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε στα Εξαμίλια Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο που κι...
12:25 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Φρίκη στην Κρήτη: Καταγγελίες για βιασμούς παιδιών από τους γονείς τους διερευνά η αστυνομία

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού από χωριό της Μεσαράς, στην Κρήτη προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρε...
12:09 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Με «σπασμένη φωνή» ο Στρατής Λιαρέλλης στον επικήδειο – «Γιωργάρα στο καλό»

Με «σπασμένη» φωνή από τη συγκίνηση ο Στρατής Λιαρέλλης εκφώνησε τον επικήδειο για τον καλό φί...
12:04 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στον Κηφισό: Νεκρός ο ένας οδηγός από τη σφοδρή σύγκρουση των φορτηγών

Υπέκυψε στα τραύματά του ο οδηγός του ενός φορτηγού που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο που έγινε ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι