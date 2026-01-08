Πάτρα: Πληροφορίες ότι παραδόθηκε 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Η δολοφονία του 30χρονου Κώστα έξω από νυχτερινό κέντρο έπειτα από συμπλοκή στην Πάτρα, έχει προκαλέσει οργή και σοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, παραδόθηκε στην Αστυνομία ο 26χρονος που φέρεται ως ένας εκ των τριών βασικών δραστών της ανθρωποκτονίας.

Πρόκειται για τον 26χρονο που σύμφωνα με το βίντεο “πατούσε” στο κεφάλι κατ’ επανάληψη τον άτυχο 30χρονο.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου

Από ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, προκλήθηκε ο θάνατος του 30χρονου Κώστα, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών.

Όπως απεδείχθη μεταφέρθηκε εγκεφαλικά νεκρός στο Νοσοκομείο, με μυδρίαση (η κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη (ανοιχτή) και δεν αντιδρά κανονικά στο φως) και με το λεγόμενο “σκορ Γλασκώβης 4” (σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης υποδηλώνει σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία ή βαθύ κώμα).