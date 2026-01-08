Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Λυπηρή» η αποχώρηση των ΗΠΑ από συνθήκη αναφοράς του ΟΗΕ για το Κλίμα

Σύνοψη από το

  • Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCC) χαρακτηρίστηκε «λυπηρή» από τον αρμόδιο για το Κλίμα ευρωπαίο επίτροπο Βόπκε Χούκστρα. Η απόφαση ελήφθη χθες από τον Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο επίτροπος Χούκστρα τόνισε ότι «Η UNFCC είναι ο πυλώνας της παγκόσμιας δράσης υπέρ του κλίματος». Η σύμβαση συνασπίζει χώρες για τη μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
  • Ο ευρωπαίος επίτροπος έγραψε στο LinkedIn ότι «Η απόφαση που ελήφθη από τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και δεύτερη χώρα σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως να αποσυρθεί από αυτή τη σύμβαση είναι λυπηρή και ατυχής».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Λυπηρή» η αποχώρηση των ΗΠΑ από συνθήκη αναφοράς του ΟΗΕ για το Κλίμα
Φωτογραφία: Reuters

Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCC, CNUCC), μια συνθήκη αναφοράς για το Κλίμα, είναι «λυπηρή», αντέδρασε σήμερα ο αρμόδιος για το Κλίμα ευρωπαίος επίτροπος Βόπκε Χούκστρα, μετά την απόφαση που έλαβε χθες, Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τη χώρα του απ’ αυτή.

«Η UNFCC είναι ο πυλώνας της παγκόσμιας δράσης υπέρ του κλίματος. Συνασπίζει χώρες για να στηρίξουν τη δράση για το κλίμα, να μειώσουν τις εκπομπές, να προσαρμοσθούν στην κλιματική αλλαγή και να παρακολουθούν τις προόδους που σημειώνονται», εξηγεί ο Χούκστρα.

«Η απόφαση που ελήφθη από τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και δεύτερη χώρα σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως να αποσυρθεί από αυτή τη σύμβαση είναι λυπηρή και ατυχής», έγραψε ο ευρωπαίος επίτροπος στο LinkedIn.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάνει υποτροπές ο καρκίνος – Τι αποκαλύπτουν οι πρόσφατες έρευνες για το πώς μπορούμε να το σταματήσουμε

Αλλάζει το τοπίο του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Στεγαστική πίστη: Στην πεντάδα των φθηνότερων χωρών της Ευρωζώνης η Ελλάδα – Θετικό πρόσημο στην πιστωτική επέκταση στα στε...

Αυθαίρετα: Πότε λήγει η προθεσμία για την τακτοποίησή τους – Πόσο πιθανή είναι η παράταση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:20 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ματ Ντέιμον: Η… «Οδύσσεια» του ηθοποιού για να αποκτήσει γραμμωμένο σώμα στην ταινία του Νόλαν – «Έκανα πραγματικά αυστηρή δίαιτα»

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε την ακραία προετοιμασία και την αυστηρή δίαιτα που ακολούθησε για να α...
08:56 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γαλλία: Αγρότες με τρακτέρ απέκλεισαν το κέντρο του Παρισιού – Διαμαρτυρίες κάτω από τον Πύργο του Άιφελ

Οι Γάλλοι αγρότες έβγαλαν τα τρακτέρ στους δρόμους, μεταφέροντας στην «καρδιά» του Παρισιού τη...
08:23 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Οργή στη Μινεάπολη: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε 37χρονη γυναίκα οδηγό – Το χρονικό της ομοσπονδιακής επιχείρησης που βάφτηκε με αίμα

Ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ και ρίχνει νέο φως στην επιθετική πολιτική μετανά...
07:44 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Νότια Αφρική: Σκοτώθηκε 32χρονος που έκανε άλμα με wingsuit στο Table Mountain – Έπεσε σε βράχους με ταχύτητα 200 χλμ/ώρα

Ένας από τους καλύτερους αθλητές wingsuit στον κόσμο σκοτώθηκε αφού βουτήξε από το Table Mount...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι