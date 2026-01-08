Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Λυπηρή» η αποχώρηση των ΗΠΑ από συνθήκη αναφοράς του ΟΗΕ για το Κλίμα

Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCC, CNUCC), μια συνθήκη αναφοράς για το Κλίμα, είναι «λυπηρή», αντέδρασε σήμερα ο αρμόδιος για το Κλίμα ευρωπαίος επίτροπος Βόπκε Χούκστρα, μετά την απόφαση που έλαβε χθες, Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τη χώρα του απ’ αυτή.

«Η UNFCC είναι ο πυλώνας της παγκόσμιας δράσης υπέρ του κλίματος. Συνασπίζει χώρες για να στηρίξουν τη δράση για το κλίμα, να μειώσουν τις εκπομπές, να προσαρμοσθούν στην κλιματική αλλαγή και να παρακολουθούν τις προόδους που σημειώνονται», εξηγεί ο Χούκστρα.

«Η απόφαση που ελήφθη από τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και δεύτερη χώρα σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως να αποσυρθεί από αυτή τη σύμβαση είναι λυπηρή και ατυχής», έγραψε ο ευρωπαίος επίτροπος στο LinkedIn.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ