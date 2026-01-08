Φαραντούρης στον Realfm 97,8: Εγώ δεν προεξόφλησα τη συμμετοχή μου σε κάποιο κόμμα – Τι είπε για την Μαρία Καρυστιανού, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα

Για τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις του για την Μαρία Καρυστιανού μίλησε ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Εγώ καλωσόρισα – και αυτή ήταν η αφορμή της διαγραφής μου απ’ ό,τι καταλαβαίνω – ένα κίνημα πολιτών να μετεξελιχθεί σε κάτι θεσμικό και την κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού και οποιουδήποτε ανώνυμου πολίτη στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ιδίως μετά από ένα τραγικό συμβάν, που έβαλε την κ. Καρυστιανού στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης και στα κινήματα. Αυτό νομίζω είναι μία στοιχειώδης υποχρέωση οποιουδήποτε δημοκρατικού πολίτη και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να κάνουν και τα κόμματα αλλά και οι συνάδελφοι μου» είπε αρχικά ο κ. Φαραντούρης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ συνομιλεί και έχει θερμά λόγια να πει για ανταγωνιστικά κόμματα όπως η Νέα Αριστερά ή το ΠΑΣΟΚ με τα οποία μάλιστα έχει προεξοφλήσει ενδεχομένως και κάποια συμπόρευση ή και κάποιο κόμμα που μπορεί να είναι ανταγωνιστικό στο μέλλον ή δεν έχει ιδρυθεί, και στο οποίο κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχουν προεξοφλήσει ότι θα ενταχθούν» συνέχισε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, αναφερόμενος στην πιθανή δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. «Υπάρχει λοιπόν μία αναντιστοιχία σε αυτή τη σπουδή, με διαδικασίες εξπρές και χωρίς κάποια στιβαρή αιτιολογία, να διαγράψουν έναν μαχητικό κατά τα άλλα ευρωβουλευτή» πρόσθεσε.

«Μπήκα στην πολιτική πριν από δύο χρόνια με σύνθημα “δικαιοσύνη παντού” και μπήκα στην πολιτική χωρίς περιστροφές, όχι στο limit up του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπήκα όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν επέλεξα να τρυπώσω σε κάποια θέση του Επικρατείας. Κατέβηκα στη μάχη του σταυρού στο limit down του ΣΥΡΙΖΑ και έκτοτε με πολύ μαχητικό και διεκδικητικό τρόπο αντιπαρατέθηκα για τις αρχές και τις αξίες μου. Νομίζω λοιπόν τίμησα την ιδιότητα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι κεραίας, μέχρι πριν από μερικές ώρες», τόνισε ο κ. Φαραντούρης.

Κληθείς να σχολιάσει παλαιότερες τοποθετήσεις του – όταν υπήρξε κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ – ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα, ενώ ο ίδιος δεν παραδίδει τη δική του σήμερα, απάντησε: «Δεν άλλαξα καθόλου στάση. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι κάποιοι πήραν τις έδρες τους και πήγαν σε άλλα κόμματα και κάποιοι άλλοι μάλιστα προεξόφλησαν πριν από δύο μήνες ότι θα πάρουν τις έδρες τους και θα πάνε σε άλλο κόμμα. Εγώ δεν πήρα την έδρα μου να πάω να την δωρίσω σε κάποιο κόμμα, ούτε προεξόφλησα τη συμμετοχή μου σε κάποιο κόμμα. Εγώ δεν εξέφρασα την πεποίθηση ότι η έδρα μου θα περιφέρεται από εδώ και από εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να απομακρυνθεί από τον Φαραντούρη και την έδρα του», ανέφερε.

«Ακούγοντας τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού, μπορεί να διακρίνει κανείς πολύ σημαντικές πτυχές για ζητήματα εξόχως πολιτικά. Όταν ένας άνθρωπος βγαίνει και λέει ότι εγώ δεν πιστεύω σε ένα “κράτος ΑΕ”, δεν πιστεύω στις αθρόες ιδιωτικοποιήσεις στα δίκτυα και τις υποδομές, ότι δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το μέλλον της πατρίδας μου, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολιτικό στίγμα. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που έκανα, είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ με την. Καρυστιανού, είναι να καλωσορίσω την εμπλοκή οποιουδήποτε ανώνυμου Έλληνα, χωρίς κομματικές περγαμηνές στην πολιτική ζωή του τόπου. Και αυτός είναι ο αξιακός μου κώδικας και θα συνεχίσω να το κάνω, είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ με κάποιον. Άρα νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ που υποτίθεται είχε στο DNA του τον κινηματικό χαρακτήρα, το να έχει αλλεργία και αναφυλαξία σε τέτοιου είδους δηλώσεις ευρωβουλευτή του, ο οποίος δεν έσπευσε καν να προεξοφλήσει τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε τέτοιο κόμμα είναι τουλάχιστον αναντίστοιχο με την προϊστορία του», υπογράμμισε ο κ. Φαραντούρης.

Σχετικά με το σχόλιο της Μαρίας Καρυστιανού για τον Αλέξη Τσίπρα και το τρίτο μνημόνιο, είπε: «Το τρίτο μνημόνιο θα το χαρακτήριζα δύσπεπτο γιατί είχαν προηγηθεί δύο μνημόνια που ήταν πολύ βαριά. Ήταν ένα μνημόνιο που τουλάχιστον δεν προχώρησε σε περαιτέρω περικοπές μισθών και συντάξεων και κυρίως μας έβγαλε από τα μνημόνια. Νομίζω ότι η μνημονολογία και η παρελθοντολογία γενικώς δεν προσφέρει τίποτα. Και θα σας μιλήσω για ένα τέταρτο μνημόνιο που ισχύει σήμερα στη χώρα μας με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη και όλα τα υπόλοιπα που βλέπουμε».

Τέλος, ερωτηθείς εάν θα μπορούσε να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, στην περίπτωση που προχωρήσει σε κάποια πολιτική κίνηση, σημείωσε: «Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιο κόμμα και το να μπαίνει σε μία τέτοια λογική κανείς ή να προεξοφλεί τη συμμετοχή του, δεν είναι τιμητικό ούτε για τον ίδιο, ούτε για αυτόν που απεργάζεται ή προετοιμάζεται για ένα τέτοιο κόμμα. Δεν το κάνω οπορτουνιστικά, το κάνω σεβόμενος τον εαυτό μου. Το να μπει κάποιος σε μία λογική να τρέξω να ενταχθώ ή να προεξοφλήσω την ένταξή μου σε ένα κόμμα, είναι νομίζω τουλάχιστον επιπόλαιο και δείχνει ότι κάποιος ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει την πολιτική του θέση».