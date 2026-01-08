Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω πάρει 13 κιλά στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης μου – Οι γιατροί με αγχώνουν»

Η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της Super Κατερίνα, προχώρησε σε μια πιο προσωπική αποκάλυψη, μιλώντας για τις αλλαγές που βιώνει το σώμα της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με την Κέλλυ Κελεκίδου, αποκάλυψε ότι μέχρι στιγμής έχει πάρει 13 κιλά.

Με αφορμή την αποκάλυψη της τραγουδίστριας, η οποία είπε πως στην πρώτη της εγκυμοσύνη πήρε 35 κιλά, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε: «Μόνο εμένα με φοβίζουν οι γιατροί με τα κιλά; Θα τα χάσω μετά γιατί είμαι πειθαρχημένη. Με αγχώνουν με κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως η ζάχαρη, γιατί όλα αυτά είναι και για το μωρό. Ξεκίνησα την εγκυμοσύνη και ήμουν 60 κιλά και τώρα είμαι 73. Τα κανονικά μου κιλά είναι 57 απλά είχα πάρει ήδη γιατί έκανα κάποιες θεραπείες.