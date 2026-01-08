Θοδωρής Κυριακού: Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν σπουδαίος άνθρωπος και ανεκτίμητος συνεργάτης

«Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ανεκτίμητος συνεργάτης, φανταστικός οικογενειάρχης, αυθεντικός άνθρωπος θα μας λείψει πολύ και του ευχόμαστε καλό ταξίδι» δήλωσε ο πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤ1, Θοδωρής Κυριακού από το Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών. Η σύζυγος, τα τρία παιδιά του, συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι, πήγαν το πρωί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για το «τελευταίο αντίο» στον αγαπημένο παρουσιαστή και δημοσιογράφο.