Μαρινάκης για μπλόκα: Η αστυνομία θα πρέπει να επέμβει άμεσα αν κλείσουν παρακαμπτήριοι οδοί και κρίσιμες υποδομές της χώρας

«Δεν έχουμε πει ποτέ όχι στον διάλογο» είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι και ο Πρωθυπουργός έχει επισημάνει ότι «ο διάλογος είναι αναγκαίος, χωρίς όμως να ταλαιπωρούνται οι πολίτες».

«Οι δύο όροι για τον διάλογο, είναι, πρώτον η αντιπροσωπεία των αγροτών να είναι αντιπροσωπευτική από όλη την Ελλάδα και δεύτερον, να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις και η ταλαιπωρία των πολιτών. Αναμένουμε από εκείνους καλή διάθεση» είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλη ερώτηση για το εάν θα αντιδράσει η κυβέρνηση από τη στιγμή που «κόβεται η χώρα στα δύο», ο κ. Μαρινάκης απάντησε τα εξής:

«Σε περίπτωση που κλείσουν παρακαμπτήριες ή κρίσιμες υποδομές, όπως λιμάνια, τελωνεία κλπ. , η ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να επέμβει άμεσα. Δεν μπορεί να διαταραχθεί η λειτουργία της οικονομίας».

Σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι «για να είμαστε ειλικρινείς, η κυβέρνηση έχει δείξει πολύ μεγάλη ανοχή το προηγούμενο διάστημα στις κινητοποιήσεις. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι πληρωμές υπήρχε μία δικαιολογία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «κάθε παραπάνω ώρα επιχειρήσεων στρέφεται ενάντια στην κοινωνία».

«Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, ανακοινώθηκαν τα μέτρα, αυτά είναι τα μέτρα και πρέπει να προχωρήσουμε. Η Αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της επιχειρησιακά όπως εκείνη κρίνει» πρόσθεσε.

Ως προς την κριτική της αντιπολίτευσης για μέτρα – ξαναζεσταμένη σούπα, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «η αντιπολίτευση κυβέρνησε τόσα χρόνια, αλλά είναι αμετανόητη, η σημερινή κυβέρνηση έχει πάρει τα περισσότερα μέτρα για τους αγρότες. Όποιοι από την αντιπολίτευση προτείνουν επιπλέον μέτρα οφείλει να πει σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, πόσο θα τις φορολογήσει για να τα στηρίξει».

Με αναφορά στη δέσμη έξι μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα που παρουσιάστηκε χθες σε ειδική συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Στις έξι παρεμβάσεις περιλαμβάνονται αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης ύψους 160 εκατ. ευρώ που τα 80 εκατ. θα είναι υπέρ των κτηνοτρόφων και τα υπόλοιπα 80 εκατ. υπέρ των βαμβακοπαραγωγών και των σιτοπαραγωγών. Η θεσμοθέτηση αποζημίωσης στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας μέσω του ΕΛΓΑ και η αύξηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης στις 200.000 ευρώ, χωρίς αύξηση ασφαλιστικών εισφορών.

Η επέκταση του αγροτικού τιμολογίου “ΓΑΙΑ” με σταθερή τιμή για δύο έτη και μείωση της τιμής της κιλοβατώρας έως τα 8,5 λεπτά για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η δημιουργία εφαρμογής για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου “στην αντλία” μέσω ψηφιακού συστήματος από το 2026. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη μόχλευση κεφαλαίων ύψους 3 δισ. ευρώ και η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων».

«Συνεχίζουμε να επιθυμούμε το διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα, όμως δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα. Ο διάλογος είναι αναγκαίος για όλα τα μεγάλα διακυβεύματα του πρωτογενούς τομέα προκειμένου να ωφεληθούν όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι» είπε και προσέθεσε ότι «αναγκαία προϋπόθεση για το διάλογο είναι οι ανοιχτοί δρόμοι και η προστασία κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών του κράτους όπως λιμάνια, αεροδρόμια κλπ».

Και ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Είμαστε κυβέρνηση όχι μόνο για τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, αλλά είμαστε η κυβέρνηση όλων των αγροτών και κυρίως όλων των πολιτών. Όποιος προτείνει από την αντιπολίτευση, επιπλέον μέτρα, εμμέσως ζητάει αντίμετρα, δηλαδή επιπλέον φορολόγηση της υπόλοιπης κοινωνίας. Αντίθετα, η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να αυξήσει τα εισοδήματα των πολιτών, οι οποίοι είδαν τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης το εισόδημά τους να μειώνεται, μειώνοντας φόρους και κυρίως χωρίς να χωρίζει την κοινωνία σε πολίτες δύο ταχυτήτων».

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «το 2025 σημειώθηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανατηφόρων τροχαίων που έχει καταγραφεί ποτέ από χρονιά σε χρονιά στη χώρα μας, ύψους 21,5%.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, 522 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους, αριθμός χαμηλότερος ακόμη και από το έτος της πανδημίας, όταν η κυκλοφορία ήταν δραστικά περιορισμένη. Το δε 2024 οι νεκροί είχαν φτάσει τους 665.

Δεν πανηγυρίζουμε για αυτά τα στατιστικά δεδομένα, αλλά για τις ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν. Γι’ αυτό και μας ενδιαφέρει να βελτιώνεται διαρκώς ο συγκεκριμένος δείκτης».

Πρόσθεσε ότι «είναι ενδεικτικό ότι κατά την εορταστική περίοδο διενεργήθηκαν χιλιάδες αλκοτέστ, με ελάχιστα, αναλογικά, θετικά αποτελέσματα. Γεγονός που δείχνει, πως οι οδηγοί αλλάζουν συμπεριφορά».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «η εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τα Σάββατα προσέφερε μια ασφαλή και αξιόπιστη εναλλακτική μετακίνησης.

Παράλληλα, η παράδοση νέων οδικών αξόνων, όπως ο Πάτρα-Πύργος ενισχύει, συνολικά, την οδική ασφάλεια.

Επιπρόσθετα, εντός του 2026 με τη διεύρυνση του δικτύου καμερών, που καταγράφουν με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης οδικές παραβάσεις, διευκολύνεται το έργο των αρχών και καθιερώνεται μια κουλτούρα λογοδοσίας».

Ακολούθως είπε ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 14 Ιανουαρίου, το σχέδιο νόμου «Προώθηση Πολιτικών Νόμιμης Μετανάστευσης» από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Στο σημείο αυτό ανέφερε βασικές προβλέψεις στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου νόμου όπως η έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν νόμιμα στη χώρα και η εισαγωγή αυτόματης ανανέωσης για ορισμένες κατηγορίες αδειών, όπως η εξαρτημένη εργασία, με μοναδική επιφύλαξη λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

«Στόχος αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου νόμιμης μετανάστευσης, που θα αποτελέσει ανάχωμα στην παράνομη μετανάστευση», τόνισε.

Είπε ακόμη ότι «με μια συντονισμένη επιχείρηση, η Πρυτανεία του ΕΚΠΑ και η διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, με την συνδρομή της ΕΛΑΣ, εκκένωσαν λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων χώρους της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ) στου Ζωγράφου από εξωπανεπιστημιακούς καταληψίες. Οι κοινόχρηστοι χώροι, ένα γυμναστήριο και 32 αποθήκες, τελούσαν υπό κατάληψη εδώ και σχεδόν μία δεκαετία από άγνωστο αριθμό ατόμων. Κατόπιν συνεννόησης του πρύτανη του ΕΚΠΑ Γεράσιμου Σιάσου και της προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννας Ροκοφύλλου (στο οποίο ανήκουν οι συγκεκριμένες Φοιτητικές Εστίες) και σε συνεργασία με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έφτασαν επί τόπου συνεργεία καθαρισμού, ενώ ειδοποιήθηκαν και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ να συνδράμουν στο έργο εκκένωσης. Μόλις έφτασαν στην Φοιτητική Εστία, οι εξωπανεπιστημιακοί καταληψίες διέφυγαν και δεν χρειάστηκε αστυνομική επέμβαση».

Υπογράμμισε ότι «η εικόνα των πανεπιστημίων έχει αλλάξει και κάθε πανεπιστημιακός χώρος απαλλάσσεται από παραβατικούς και επιστρέφει στους νόμιμους χρήστες του, δηλαδή τους φοιτητές και τους καθηγητές».

Ανέφερε επίσης ότι «η νέα αύξηση του προϋπολογισμού, κατά 250 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».