  • Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αγρότες εισήλθαν στη γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι, διαμαρτυρόμενοι για τη συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur και τη διαχείριση ασθένειας που πλήττει τα βοοειδή.
  • Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον Πιβέ, βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονες αποδοκιμασίες από αγρότες έξω από το ιστορικό κτίριο του Παλαί Μπουρμπόν, ενώ ακόμη και ένα αντικείμενο εκτοξεύτηκε προς το μέρος της.
  • Η ίδια δήλωσε ότι «είναι φυσιολογικό να εκφράζεται αυτή η οργή» και ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τις διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις το απόγευμα.
Γαλλία: Αγρότες αποδοκίμασαν την Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης – Βίντεο από τη στιγμή της έντασης
Πηγή: Χ / @antonin_albert , Φωτογραφία: Antonin Albert

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αγρότες εισήλθαν στη γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι, για να πραγματοποιήσουν συμβολικές δράσεις στους πρόποδες του Πύργου του Άιφελ και της Αψίδας του Θριάμβου, διαμαρτυρόμενοι για τη συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur, αλλά και για τον τρόπο διαχείρισης μιας ασθένειας που πλήττει τα βοοειδή.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας τα αστυνομικά μπλόκα για τους αγρότες παραβιάστηκαν.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεγκιόν καταδίκασε την «παράνομη» δράση των αγροτών στο Παρίσι, ενώ ο πρόεδρος του συνδικάτου Rural Coordination χαρακτήρισε τα σχόλια της κυβέρνησης «αηδιαστικά».

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον Πιβέ, βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονες αποδοκιμασίες από αγρότες έξω από το ιστορικό κτίριο, ενώ ακόμη και ένα αντικείμενο εκτοξεύτηκε προς το μέρος της, με αποτέλεσμα να συνοδευτεί εκτός σημείου από την ασφάλειά της λίγα λεπτά αργότερα.

Η ίδια είχε βγει από το Παλαί Μπουρμπόν για να συναντήσει τους αγρότες σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα.


Όπως μεταδίδει το BFMTV και η Le Parisien, ακούστηκαν σφυρίγματα εναντίον της, αλλά και φωνές με αιτήματα που καλούσαν σε «παραιτήσεις», ενώ οι αξιωματικού ασφαλείας της Γιαέλ Μπρον Πιβέ προστάτευαν το πρόσωπό της, φοβούμενοι ότι θα μπορούσε να εκτοξευθεί κάποιο αντικείμενο.


Η ίδια ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τις διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις 2 μ.μ. τοπική ώρα.


«Είναι φυσιολογικό να εκφράζεται αυτή η οργή», δήλωσε η Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης λίγο μετά τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε από τους αγρότες.

Πρόσθεσε ότι «οι Γάλλοι έχουν το δικαίωμα να έρθουν και να εκφράσουν την οργή τους μπροστά στο σπίτι του λαού».


«Πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι και να ακούμε τους πολίτες, αυτό έκανα, ακόμη κι αν είναι τεταμένο [το κλίμα] ή δεν θέλουν να μιλήσουν αλλά να εκφράσουν την οργή τους. Είμαι εδώ για να τους ακούσω», τόνισε.


«Οι ανησυχίες και τα αιτήματα που εκφράζονται είναι νόμιμα, σε ένα ιδιαίτερα ταραγμένο διεθνές πλαίσιο», έγραψε η υπουργός Γεωργίας στο X, αναφορικά με τις διαδηλώσεις των αγροτών την Πέμπτη.

