Κορινθία: Τραγωδία με δύο νέους νεκρούς στο τροχαίο στα Εξαμίλια – Το αυτοκίνητό τους «καρφώθηκε» σε σπίτι – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο που συνέβη νωρίτερα σήμερα στα Εξαμίλια Κορινθίας.
  • Το τραγικό δυστύχημα συνέβη όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι.
  • Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες και ερευνώνται.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κορινθία: Τραγωδία με δύο νέους νεκρούς στο τροχαίο στα Εξαμίλια – Το αυτοκίνητό τους «καρφώθηκε» σε σπίτι – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο που συνέβη νωρίτερα σήμερα στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, αστυνομικοί της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες και ερευνώνται.

Δείτε βίντεο από το σημείο όπου έγινε το τροχαίο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βιταμίνη D + ασβέστιο: Πώς να τα παίρνετε για να ενισχύσετε τα οστά σας – Σε ποιες τροφές υπάρχουν;

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία

Νέο μηνιαίο κρατικό επίδομα ύψους έως 800 ευρώ: Ποιοι το λάβουν

Bitcoin: Κάτω από τα 91.000 δολάρια η τιμή του – Τι λένε οι αναλυτές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:15 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινημένη η αρχισυντάκτρια του «Καλημέρα Ελλάδα» – «Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που μας κάνει να κυκλοφορούμε με το κεφάλι ψηλά»

Συγκινημένη ήταν στο «τελευταίο αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη στη Ριτσώνα η αρχισυντάκτρια του «...
14:10 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Απέκλεισαν την εθνική οδό στα διόδια Μαλγάρων – Σε εφαρμογή η 48ωρη «πολιορκία» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων έκλεισαν την εθνική οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σ...
13:53 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Στις σήραγγες των Τεμπών έφτασαν τα τρακτέρ – Ξεκινά ο 48ωρος αποκλεισμός – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στις σήραγγες των Τεμπών έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) οι αγρότες, με τα τρακτέρ και τ...
13:50 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Δρογώσης για Καρυστιανού: «Η μάνα Φύσσα δεν έκανε κόμμα, οι γονείς του Συλλόγου των Τεμπών δεν θέλουν κόμμα – Ποιοι κύκλοι την στηρίζουν;»

Αιχμές για την Μαρία Καρυστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα άφησε ο τραγουδοποιός, Σ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι