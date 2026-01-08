Κορινθία: Τραγωδία με δύο νέους νεκρούς στο τροχαίο στα Εξαμίλια – Το αυτοκίνητό τους «καρφώθηκε» σε σπίτι – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο που συνέβη νωρίτερα σήμερα στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, αστυνομικοί της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες και ερευνώνται.

Δείτε βίντεο από το σημείο όπου έγινε το τροχαίο: