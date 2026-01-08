Σοβαρό τροχαίο στην Κορινθία: Αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε στα Εξαμίλια Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στο σπίτι, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του korinthostv.gr. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα, τα οποία απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σοβαρή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Δείτε βίντεο: