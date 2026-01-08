Σοβαρό τροχαίο στην Κορινθία: Αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Εξαμίλια Κορινθίας, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία.
  • Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε όχημα και σπίτι, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών χαρακτηρίζεται σοβαρή, με δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα να έχουν σπεύσει στο σημείο.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοβαρό τροχαίο στην Κορινθία: Αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε στα Εξαμίλια Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στο σπίτι, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του korinthostv.gr. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα, τα οποία απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Κόρινθος- τροχαίο

Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σοβαρή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Δείτε βίντεο:

 

12:32 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Πληροφορίες ότι παραδόθηκε 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Η δολοφονία του 30χρονου Κώστα έξω από νυχτερινό κέντρο έπειτα από συμπλοκή στην Πάτρα, έχει π...
12:25 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Φρίκη στην Κρήτη: Καταγγελίες για βιασμούς παιδιών από τους γονείς τους διερευνά η αστυνομία

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού από χωριό της Μεσαράς, στην Κρήτη προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρε...
12:09 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Με «σπασμένη φωνή» ο Στρατής Λιαρέλλης στον επικήδειο – «Γιωργάρα στο καλό»

Με «σπασμένη» φωνή από τη συγκίνηση ο Στρατής Λιαρέλλης εκφώνησε τον επικήδειο για τον καλό φί...
12:04 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στον Κηφισό: Νεκρός ο ένας οδηγός από τη σφοδρή σύγκρουση των φορτηγών

Υπέκυψε στα τραύματά του ο οδηγός του ενός φορτηγού που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο που έγινε ...
