Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινημένη η αρχισυντάκτρια του «Καλημέρα Ελλάδα» – «Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που μας κάνει να κυκλοφορούμε με το κεφάλι ψηλά»

Συγκινημένη ήταν στο «τελευταίο αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη στη Ριτσώνα η αρχισυντάκτρια του «Καλημέρα Ελλάδα», Άννυ Ζιώγα.

Όπως είπε η δημοσιογράφος σε δηλώσεις της, «ήταν πολύ δύσκολη ημέρα. Ήταν κάτι ξαφνικό και άδικο» και πρόσθεσε:

«Ήρθαμε όλοι εδώ να τον αποχαιρετήσουμε. Έναν άνθρωπο που μας κάνει να κυκλοφορούμε με το κεφάλι ψηλά στη δημοσιογραφία».

Πολλοί είναι εκείνοι που «αποχαιρέτησαν» για τελευταία φορά σήμερα τον Γιώργο Παπαδάκη που πέθανε ξαφνικά την Κυριακή (4/1) έπειτα από οξύ έμφραγμα που υπέστη. Ανάμεσά τους, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και φίλοι του δημοσιογράφου.

